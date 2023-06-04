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MLB／費城人逆轉擊敗國民 狂威相隔1464天奪勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人隊前中職洋投狂威相隔1464天再次在大聯盟奪勝。路透
費城人隊前中職洋投狂威相隔1464天再次在大聯盟奪勝。路透

費城人隊今天再次啟用牛棚車輪戰，也以4：2擊敗國民隊，終結5連敗，中繼2局的前中職洋投狂威（Dylan Covey）丟掉2分，卻也因等到球隊逆轉而拿下勝投，是他相隔1464天再次在大聯盟奪勝。

前3局打完費城人以2：0領先，狂威在4局下登板，1出局後被連敲3安，因而丟掉1分，之後雖然製造滾地球形成雙殺，然而三壘跑者趁著夾殺時間差，跑回本壘得分，反而戰成平手。

不過5局下狂威續投表現回穩，雖然開局被敲出一支安打，但接下來1次滾地出局、1次三振、1次牽制出局化解危機；而費城人靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）6局上的陽春砲取得領先，也讓狂威獲得勝投資格。

隨著費城人贏球後，狂威拿下個人自美國時間2019年5月31日的首勝，不過紀錄上也有救援失敗，今天中繼2局被敲4支安打，丟掉2分，防禦率為7.71，另有1次三振。

費城人

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