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玉山盃青棒／桃園奪隊史第8冠 林維恩拿下MVP
玉山盃青棒賽昨天落幕，桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊，拿下隊史第8冠寫下賽史新高，也取得今年在台灣舉行的U18世界盃組訓權，一吐前三大賽功虧一簣的悶氣。
平鎮高中為主體組成的桃園市聯隊，這個學年度在黑豹旗、木棒聯賽及王貞治盃都未能奪冠，總教練吳柏宏表示，這一年打得掙扎，欣慰能在最後大賽拿下冠軍。
高二左投林維恩在冠軍戰一度投到抽筋，但堅持續投，繳出4.2局無失分表現，加上預賽對台東縣隊也4局無失分，讓他拿下最有價值球員、投手獎、明星隊最佳投手，朝旅外目標前進。
桃園市隊打線前2局就攻下5分，6局上更一舉攻下6分，包括張趙紘兩分砲，去年他雖然獲選最佳二壘手，但得知未進入培訓名單哭了，今年以此為動力，「把痛忘掉，上場就是最好的。」
台東縣隊雖然輸球但球員臉上笑容不少，因為亞軍已是隊史最佳成績。
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