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中職／7局續投有原因 曾仁和加碼開唱還傲嬌「不想欸」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
曾仁和先發6.2局失2分。圖／樂天桃猿隊提供
曾仁和先發6.2局失2分。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天以8：2擊敗富邦悍將隊，本季首度在周末桃園球場贏球，先發投手曾仁和的6.2局失2分優質先發要居首功，總教練曾豪駒賽後透露6局投完其實就想換投，但「土虱」表態想續投，曾總開玩笑說：「他想要跳舞」。

此役由兩位「海歸」投手同場先發，猿隊曾仁和先發6.2局被敲10安打、失2分，本季至今3場登板都是優質先發；悍將隊江少慶則是4.1局被敲10安打、失6分（責失5分），為本季最慘一戰。

曾豪駒點評此戰，「投手表現穩定，守備上都有幫忙都有守住，打擊也有串聯到。」第一局就從江少慶手中攻下3分，對提振士氣有很大幫助，「剛好有設定到，在少慶身上一開始就拿到分數不容易，對球隊士氣會比較穩定。」

曾仁和此戰共用99球，正好在破百前換投，是否有設定用球數？曾豪駒提到，其實6局投完就想換，但曾仁和說球數還沒到，他還想繼續投。

曾仁和也說，「我滿想要讓自己球數再上去，對先發投手來說可以吃多點局數，對球隊是有幫助。」他坦言，「會累，但我自己還想再投。」他自認兩好球後的控制力還需加強，「滿常失投，比較可惜。」意外驚喜則是6局林哲瑄的正面平飛球，曾仁和直接收進手套，「那顆有在二軍訓練成果的感覺，接到時的反應也是哇！我接到了。」

曾仁和身為「樂天舞王」，單場MVP頒獎備受矚目，這次也沒讓人失望，不僅跳得起勁，還現場開唱，堪稱全場球迷氣氛最高峰。在破萬人面前開唱，曾仁和賽後很傲嬌，「很不想要欸！一直要我唱，我想說跳就好。」

曾仁和 曾豪駒 樂天桃猿

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