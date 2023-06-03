中職／桃猿4.1局射穿江少慶 終破桃園假日沒贏球魔咒

樂天桃猿隊的周末趴，今天不需訴求超越勝負的感動，此役在江少慶4.1局投球任內狂敲10安打，終場以8：2擊敗富邦悍將隊，這是猿隊本季打了7場周末（周六、周日）的主場戰役首度贏球。

江少慶首局就投得掙扎，猿隊前兩棒藍寅倫、成晉都敲安上壘，因暴投推進壘包，一出局後朱育賢以二壘打一棒送回2分，梁家榮的高飛犧牲打再掃回第3分。

安然度過2到4局後，江少慶再遇危機，開局先保送楊晉豪，自己在牽制時也發生暴傳，廖健富的安打讓他先掉1分，梁家榮打向右外野的深遠飛球，孔念恩錯過有機會完成的接殺，讓這球再形成一支二壘打，悍將在此時換投，留在壘包上的兩位跑者最終都兌現為失分。

江少慶先發4.1局被敲10安打、失6分（責失5分），賽後防禦率2.52，從防禦率王寶座退位，統一獅隊羅昂以1.89站上排頭。

猿隊曾仁和先發6.2局、用99球，被敲10安打、失2分，本季至今3場登板都是優質先發。

猿隊本季在主場勝率不到5成，尤其到了假日特別慘，至今天賽前，桃園球場舉辦主題趴的比賽合計1勝8敗1和，唯一勝場是周五的「上班族趴」，也就是一到周六、周日就沒贏過，今天終於首嘗「花果山」的假日勝場，現場1萬1374人進場見證。

2023上半季桃園球場主題趴（截至6/3）：