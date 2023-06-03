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中職／勝騎士6.2局好投屠龍 獅隊爭季冠軍已現獨走態勢

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勝騎士先發6.2局失1分。圖／統一獅隊提供
勝騎士先發6.2局失1分。圖／統一獅隊提供

統一獅隊全力朝季冠軍狂奔而去，今天由洋投勝騎士先發6.2局失1分好投領銜，再以6：1擊敗味全龍隊，在上半季爭霸上逐漸踏出獨走的步伐。

勝騎士先發6.2局被敲7安打、失1分，唯一失分是在第7局挨了拿莫．伊漾的陽春砲，獅隊也在這一轟後啟動換投，用球數已達112球，而他出賽6場（5場先發），拿下4勝、防禦率2.14佳績。

反觀洋投戰力吃緊的龍隊，此役由林子昱最擔綱先發投手，投3.2局失5分（責失4分），1局下先是對陳傑憲投出保送、林子豪敲安上壘，林安可打向三壘方向的滾地球，三壘手劉基鴻發生火車過山洞的失誤，讓獅隊先馳得點。

獅隊4局攻占滿壘，陳傑憲打出中外野方向安打，先送回1分，第2分想再闖本壘，中外野手郭天信在這球落地後打到重要部位挨了一下，疼痛著傳本壘抓下出局數，但龍隊危機未解，蘇智傑也在滿壘時站上打擊區，敲三壘打清空壘包，林子昱也在此時退場。

蘇智傑第4局在滿壘時敲出三壘打清空壘包。圖／統一獅隊提供
蘇智傑第4局在滿壘時敲出三壘打清空壘包。圖／統一獅隊提供

陳傑憲 林子昱 統一獅 味全龍

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