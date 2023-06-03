玉山盃／台東韌性值得鼓掌 教頭推薦自家好手要選秀

台東縣隊在今年玉山盃青棒賽連演驚奇，先是四強戰以3：2擊敗新北市隊，冠軍戰更是展現韌性，後段追分嚇出桃園市隊一身冷汗，雖然最終以5：11不敵，總教練陳峰岳對子弟兵表現給予肯定，也自推幾位將投入中職選秀的好手。

今天的冠軍戰台東縣隊前2局就丟掉5分，6局上更被灌進6分大局，11：0眼見要被提前結束，但硬是在6局下打回4分，戰線拉長到7局下又在2出局後打回1分。

「不放棄就是我們的韌性。」陳峰岳表示，開賽投手不穩，壘包堆積後被敲長打，被攻下6分大局也很傷，但球員一直能夠展現韌性。

加上去年桃園盃跟玉山盃預賽，台東縣隊近期3度遇上桃園市先發投手林維恩都難以攻克，陳峰岳表示：「雖然他今天狀況不好，但還是有他的經驗，前面幾局被他壓制，但第二任投手賴胤豪是速球派，我們比較不怕這類型投手。」

中外野手馬承恩就是專打強投代表，昨天對林盛恩，今天對林維恩、陽念希都敲出安打，陳峰岳指出，高二的馬承恩與中心棒次的林浩震表現都不錯，期待入選U18培訓隊。

台東縣隊二壘手杜禹峰、游擊手陽念祖打擊也不錯，加上守備穩健，陳峰岳表示，兩人今年都要投身中職選秀，是值得期待的選手，另外陣中兩名當家捕手許家勤、林宇鴻也在考慮是否參加選秀，「他們場上阻殺能力不錯，玉山盃都是交給他們配球，有展現出捕手的價值。」