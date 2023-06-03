快訊

高大成評論5億高中生死因 台中地檢不忍了出面闢謠

「抱住我的頭親我」媒體人爆曾遭現任立委性騷 國民黨回應了

雷雨彈炸全台！明「這幾區」留意雨勢更大 下周再1波鋒面逼近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊大力水手主題日 夢多cosplay卜派開球挖地瓜

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊舉辦POPEYE BASEBALL DAY主題日，邀請夢多COSPLAY大力水手卜派擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦POPEYE BASEBALL DAY主題日，邀請夢多COSPLAY大力水手卜派擔任開球嘉賓。圖／統一獅隊提供

統一獅隊舉辦POPEYE BASEBALL DAY主題日，也是中職球隊首度與大力水手聯名合作，賽前邀請夢多COSPLAY大力水手卜派擔任開球嘉賓，卻開了個挖地瓜，他也招認不是做效果，是真的太緊張。

大力水手POPEYE歌曲是早期職棒看台應援常見的應援曲，也讓今日賽事應援也充滿復古風。主題日場外規畫五大遊戲關卡，提供球迷來到棒球場也能盡情玩耍，每日也特別準備3000份POPEYE禮物罐讓球迷搶先收藏。

賽前邀請「狗屎運大樂團」擔任表演團隊，將獅隊從早期應援曲、隊歌、年度主題曲結合大力水手歌曲重新編曲，以組曲方式呈現，讓現場球迷重溫往昔。

夢多COSPLAY大力水手卜派，擔任開球嘉賓，夢多表示：「當初收到邀請時，既開心又緊張，也覺得這個造型很適合自己，以前曾來過台南吃美食，但沒有進場過，這是自己首度來到台南棒球場，現場有種日本昭和時期的球場，所以覺得很親切，而且台南球迷也很親切。」

對於今天的開球任務，夢多很期待，但站上投手丘，「投球一瞬間想到朋友和球迷在看，一緊張又挖了地瓜，絕對不是故意做效果，但也逗得球迷開心笑，帶給球迷歡樂也是一件很棒的事情。」

統一獅隊舉辦POPEYE BASEBALL DAY主題日，邀請夢多COSPLAY大力水手卜派擔任開球嘉賓，卻投了個挖地瓜。圖／統一獅隊提供
統一獅隊舉辦POPEYE BASEBALL DAY主題日，邀請夢多COSPLAY大力水手卜派擔任開球嘉賓，卻投了個挖地瓜。圖／統一獅隊提供

水手 棒球 統一獅 中職

延伸閱讀

中職／小羅曼再訪台灣記得「恰恰」 未來是否旅台回應一個字

中職／羅力現身桃園球場 快遞自傳給「嘉義戴先生」

中職／獅猿爭季冠軍現分水嶺 「魯閣榜」各據兩種第一

中職／轉戰獅隊首轟出爐 林益全迎接生涯第206轟超開心

相關新聞

中職／林立闖紅燈險擦撞 曾總：判斷沒問題、溝通站位

樂天桃猿隊林立昨天在「亮紅燈」情況下決定闖本壘，最終跑回這1分，總教練曾豪駒當下表情微妙，他表示，林立這個跑壘判斷沒有問...

中職／小羅曼再訪台灣記得「恰恰」 未來是否旅台回應一個字

富邦悍將隊今天陣中出現新鮮洋面孔，不是新洋將報到，而是投手教練羅曼的兒子（Sebastian Roman）舊地重遊，父親...

中職／以為是配角卻成主角 丘總看姚冠瑋「有頂住」

富邦悍將隊本季接連傷了前兩號捕手，只能3號捕手姚冠瑋當1號用，昨天在打擊上繳出3安猛打賞，總教練丘昌榮透露姚冠瑋這段時間...

玉山盃／林維恩4.2局好投 桃園擊倒黑馬台東收下第8冠

台東縣隊在四強戰擊敗青棒強權新北市隊，冠軍賽難以續寫奇蹟，遭到先發左投林維恩壓制，桃園市隊打線更是以13支安打猛攻，以1...

玉山盃／抽筋也要投 林維恩拚出MVP期待旅外

玉山盃青棒賽冠軍戰桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊，先發投手林維恩投到抽筋還想續投，最終繳出4.2局無失分表現，獲選投手獎...

玉山盃／個人獎出爐！林維恩防禦率0 包投手3大獎

玉山盃青棒賽冠軍戰由桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊奪冠，冠軍戰投出4.2局無失分表現的林維恩獲選為MVP，整個賽事8.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦