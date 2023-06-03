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中職／獅隊大力水手主題日 夢多cosplay卜派開球挖地瓜
統一獅隊舉辦POPEYE BASEBALL DAY主題日，也是中職球隊首度與大力水手聯名合作，賽前邀請夢多COSPLAY大力水手卜派擔任開球嘉賓，卻開了個挖地瓜，他也招認不是做效果，是真的太緊張。
大力水手POPEYE歌曲是早期職棒看台應援常見的應援曲，也讓今日賽事應援也充滿復古風。主題日場外規畫五大遊戲關卡，提供球迷來到棒球場也能盡情玩耍，每日也特別準備3000份POPEYE禮物罐讓球迷搶先收藏。
賽前邀請「狗屎運大樂團」擔任表演團隊，將獅隊從早期應援曲、隊歌、年度主題曲結合大力水手歌曲重新編曲，以組曲方式呈現，讓現場球迷重溫往昔。
夢多COSPLAY大力水手卜派，擔任開球嘉賓，夢多表示：「當初收到邀請時，既開心又緊張，也覺得這個造型很適合自己，以前曾來過台南吃美食，但沒有進場過，這是自己首度來到台南棒球場，現場有種日本昭和時期的球場，所以覺得很親切，而且台南球迷也很親切。」
對於今天的開球任務，夢多很期待，但站上投手丘，「投球一瞬間想到朋友和球迷在看，一緊張又挖了地瓜，絕對不是故意做效果，但也逗得球迷開心笑，帶給球迷歡樂也是一件很棒的事情。」
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