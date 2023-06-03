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玉山盃／抽筋也要投 林維恩拚出MVP期待旅外

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒賽冠軍戰，桃園市隊先發投手林維恩4.2局無失分，拿下勝投。記者曾原信／攝影
玉山盃青棒賽冠軍戰，桃園市隊先發投手林維恩4.2局無失分，拿下勝投。記者曾原信／攝影

玉山盃青棒賽冠軍戰桃園市隊以11：5擊敗台東縣隊，先發投手林維恩投到抽筋還想續投，最終繳出4.2局無失分表現，獲選投手獎、大會MVP，高二的他未來繼續以旅外為目標。

林維恩去年桃園盃冠軍戰就對過台東縣隊，玉山盃又遇到兩次，預賽對戰4局無失分，冠軍戰更升級到4.2局無失分，過程中僅被敲2支安打，另有3次三振、2次四壞保送，拿下勝投。

桃園市隊總教練吳柏宏表示，原本就設定林維恩投冠軍戰，因此預賽投完後就保留至今，也由於前2局就拿到5分，提醒他利用配速去對決，不用全力投球。

林維恩的無安打比賽在4局下2出局破功，但他沒想太多繼續面對下名打者，5局下更一度抽筋，還是投到2出局後才退場休息，林維恩表示，抽筋時自己告訴教練還可以再丟，想幫助球隊。

玉山盃青棒賽冠軍戰，桃園市隊先發投手林維恩4.2局無失分，拿下勝投。記者曾原信／攝影
玉山盃青棒賽冠軍戰，桃園市隊先發投手林維恩4.2局無失分，拿下勝投。記者曾原信／攝影

雖然林維恩此戰最快143公里，與前一場148公里有落差，不過他表示，按照教練提醒，將球速控制在138到140公里左右，不要輕易保送，「把準度投出來比較重要」。

今年高二的林維恩已經獲得國外球探關注，除了速球外，到高中後變速球也持續精進成為另一武器球，未來目標保持身體健康，要拚拚看旅外，也期待參加U18世界盃，「想看看各國好手，技術跟我們有什麼差距。」

平鎮高中為主體組成的桃園市聯隊，這個學年度在黑豹旗、木棒聯賽及王貞治盃都未能奪冠，吳柏宏表示，這一年打得掙扎，選手能夠在最後的大賽拿下冠軍，感覺很欣慰，也感謝他們，另外也要感謝桃園市政府、學校的支援，今年也有聯新醫院加入提供醫療資源，幫助很大。

玉山盃 平鎮高中

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