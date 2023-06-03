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玉山盃／張趙紘帶傷開轟 渴望主場打U18世界盃

中央社／ 台北3日電
玉山盃冠軍戰中，來自桃園市隊的張趙紘於六局上擊出本場比賽雙方唯一一隻全壘打。 聯合報記者曾原信／攝影
玉山盃冠軍戰中，來自桃園市隊的張趙紘於六局上擊出本場比賽雙方唯一一隻全壘打。 聯合報記者曾原信／攝影

玉山盃青棒賽冠軍戰桃園市隊張趙紘「帶傷上陣」開轟，拿下大會打點獎、明星隊二壘手獎；去年沒入選U18名單痛哭，張趙紘希望手傷快點好，期待能在台灣打U18世界盃。

112年玉山盃青棒賽冠軍戰桃園市與台東縣隊交手，桃園市隊高二內野手張趙紘打擊表現亮眼，今天先發打7棒守二壘，3局敲出安打，6局開轟、2分砲幫助球隊拉大領先差距，球隊終場以11比5奪冠。

張趙紘冠軍戰2安2打點表現亮眼，賽會總計打下9分打點，拿下打點王，也獲選明星球員最佳二壘手獎。

張趙紘表示，今天這發全壘打是高中第3轟，攻擊策略是把球跟進來一點，這發全壘打應該是目前為止敲出最遠的一轟，去年暑假有段時間在重量訓練下功夫，身體很明顯的變壯、力量也有增加。

除了身體素質提升，張趙紘自評高一時打球迷迷糊糊的、有點盲目，高一就扛起球隊中心棒次壓力很大，但升上高二以後，打擊、選球策略都更有想法，也已經習慣壓力。

張趙紘回憶，去年玉山盃選拔賽後，確定沒有被選入U18世界盃名單後回家就哭了，今年玉山盃選拔賽開打前右手發炎，但教練團鼓勵要有企圖心，忘記痛的感覺、堅持自己的信念。

張趙紘的手目前持續治療，他表示很希望可以在台灣打U18世界盃棒球賽，希望傷勢恢復可以趕得及比賽開打。

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