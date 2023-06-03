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中職／以為是配角卻成主角 丘總看姚冠瑋「有頂住」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊捕手姚冠瑋。本報資料照片
富邦悍將隊捕手姚冠瑋。本報資料照片

富邦悍將隊本季接連傷了前兩號捕手，只能3號捕手姚冠瑋當1號用，昨天在打擊上繳出3安猛打賞，總教練丘昌榮透露姚冠瑋這段時間扛主戰以來的壓力，「以為是配角，突然要當主角。」不止一次看到他因壓力流下的淚水，也肯定他的付出，讓球隊看到多一位主戰捕手。

悍將本季捕手戰力告急，戴培峰在春訓尾聲揮棒造成鉤狀骨折，張進德則在5月中旬進入傷兵名單，必須倚重姚冠瑋，至今天賽前本季出賽28場，早已超過生涯前3季總和。

談到姚冠瑋的表現，丘昌榮知道免不了被放大檢視的失誤，「但他過去沒有這樣長時間每天蹲捕，偶爾會有一些擋球、接球的失誤，外界來看會希望做到盡善盡美，但有時還是要給他一些空間。」

丘總透露他所看見的幕後故事，姚冠瑋從今年原本設定是3號捕手，到前兩號都相繼有狀況，「一場比賽9局，一個禮拜4、5場，他可能覺得自己是配角，突然要當主角，有好幾次流下淚水、感覺得到壓力，可是我覺得他慢慢有頂住。」

丘昌榮認為姚冠瑋繳出一張秤職的成績單，是因他自己有準備好，「不然這麼吃重的角色，不容易。」戴培峰昨天已經開始隨隊，近期可望加入一軍戰線，丘總表示，「選手不用去擔心這個，要煩惱的是教練，每個位置如果都有2到3個有競爭力，對團隊是好的。」

丘昌榮 戴培峰 富邦悍將

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