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玉山盃／林維恩4.2局好投 桃園擊倒黑馬台東收下第8冠

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「黑馬」台東縣遭到先發左投林維恩壓制無緣再寫驚奇，桃園拿下隊史第8冠。 圖／學生棒球聯盟提供(資料照)
「黑馬」台東縣遭到先發左投林維恩壓制無緣再寫驚奇，桃園拿下隊史第8冠。 圖／學生棒球聯盟提供(資料照)

台東縣隊在四強戰擊敗青棒強權新北市隊，冠軍賽難以續寫奇蹟，遭到先發左投林維恩壓制，桃園市隊打線更是以13支安打猛攻，以11：5擊敗台東縣隊，拿下隊史第8冠，也取得今年U18世界盃組訓權。

林維恩前3局強力壓制，直到4局下2出局後，才被林浩震敲出第一支安打，前一個保送上壘的馬承恩也站上二壘，但讓曾顯恩敲出本壘後方飛球下庄。

不過5局下續投，林維恩投出三振後突然抽筋，桃市教練趕緊上場查看，防護員進行簡單治療後幸無大礙，林維恩練投兩球完補充運動飲料，繼續投下去，但2出局後被敲出本場第2安，才被換下場，總計4.2局被敲2安、無失分。

桃園市隊前兩局就猛攻5分，1局上2出局、一二壘有人，徐紹予一支左外野二壘安打清空壘包，2局上則是2出局、二三壘有人時，柯敬賢敲出右外野安打有2分打點，接著一二壘有人，徐紹予敲安打回該局第3分。

安靜了3局，桃市打線在6局上再次甦醒，一波攻勢外加對方失誤送禮，單局猛攻6分，包括二壘手張趙紘一發左外野兩分砲，差距來到11分的提前數分差。

然而台東縣隊就是不讓對手提前結束，6局下面對賴胤豪在1出局後連敲3支安打形成滿壘，面對接替的邱立璿，曾顯恩一支右外野安打清光壘包，自己也站上三壘，加上後續滾地推進，單局攻下4分，追近到7分落後。

9局下邱立璿抓到2出局後突然不穩，被敲安打又保送，逼出陽念希登板救援，纏鬥到滿球數被馬承恩敲出安打，丟掉1分，好在抓到最後出局數。

台東縣隊雖然開局就大比分落後，但一路維持高昂氣勢，換局時的擊掌環節好像是領先的一方，即使最終輸球，但拿下玉山盃亞軍已經是隊史最佳成績。

玉山盃

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