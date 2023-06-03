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中職／小羅曼再訪台灣記得「恰恰」 未來是否旅台回應一個字

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊投手教練羅曼的兒子（Sebastian Roman）來台，父子檔在台合體。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手教練羅曼的兒子（Sebastian Roman）來台，父子檔在台合體。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天陣中出現新鮮洋面孔，不是新洋將報到，而是投手教練羅曼的兒子（Sebastian Roman）舊地重遊，父親過去還效力中信兄弟隊時，他就曾來過寶島，印象最深的叔叔，第一個想到「恰恰」彭政閔

小羅曼今天早上剛抵台，預計停留到8月21日，今天穿著悍將隊衣服跟著球隊，讓外界猜想是否有職務，總教練丘昌榮笑答：「他才大學生欸！他爸給他穿的啦！」小羅曼只有賽前練習時會跟著球隊，比賽開打後就要離開休席區，到觀眾席上觀戰。

富邦悍將隊投手教練羅曼的兒子（Sebastian Roman）來台，父子檔在台合體。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手教練羅曼的兒子（Sebastian Roman）來台，父子檔在台合體。圖／富邦悍將隊提供

談到此行目的，小羅曼表示最主要是來看爸爸，「他也有幫我安排課表，這段時間會跟著他一起訓練。」悍將賽前練習時，也可見到他在老爸身旁擔任小幫手。

小羅曼曾在2017年造訪台灣躍上新聞版面，當時父親仍是中信兄弟隊洋投，這回再訪，最特別之處當然是換了一支效力球隊。被問到還有印象的「叔叔」，小羅曼第一個想到「恰恰叔叔」，剛剛還跟父親聊到彭政閔現在已經變成「恰總」；他賽前還前往樂天桃猿隊陣營，與猿隊教頭曾豪駒打招呼，也是因父親效力Lamigo桃猿時就認識，「我還記得他，現在長大回來，過去和他打個招呼。」

小羅曼去年挑戰大聯盟選秀失利，接下來將升上大學二年級，預計明年再次挑戰，他說：「今年先以訓練為主，目前我的角色的是後援投手，希望讓自己更強壯，朝可以先發整季去調整。」至於未來是否有意朝中職發展，小羅曼只回應了一句話：「of course」。

彭政閔 中信兄弟 樂天桃猿

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