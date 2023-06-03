中職／林立闖紅燈險擦撞 曾總：判斷沒問題、溝通站位
樂天桃猿隊林立昨天在「亮紅燈」情況下決定闖本壘，最終跑回這1分，總教練曾豪駒當下表情微妙，他表示，林立這個跑壘判斷沒有問題，「微妙是因為他差點撞到壘指。」也會再和日籍教練真喜志康永溝通站位。
昨役3局下，成晉敲出在左外野線邊落地的二壘打，一壘上的林立全速衝刺，進三壘未減速，全速朝本壘跑回這1分，但意外插曲是三壘指導教練當下是亮紅燈，且因站位尷尬差點上演衝撞紅綠燈，林立一邊揮手示意讓開，努力閃過教練，曾豪駒則是神色微妙，頭一歪、揮揮手，示意壘指的站位需要喬一下。
「選手的直覺，結果也是好的。」曾豪駒指出，林立當時有在注意接球者動態，「他覺得以他的速度可以進去，阿立的判斷是沒有問題。」
至於自己的微妙表情，曾豪駒說確實是三壘指導教練站位的問題，過去也有發生過，「那個角度可能要再溝通一下，如果撞到就沒有後面那一分。」
根據棒球規則6.01「妨礙守備、妨礙跑壘與捕手碰撞」第8條所述：「依裁判員之判斷，一壘或三壘指導教練碰觸或扶持跑壘員之身體，協助其回壘或離壘。」將以跑壘員妨礙守備被判出局。
林立昨天在5局跑壘時，因拇趾外翻的舊傷在踩壘時感覺不適因此先退場，今天也退出先發打線，先觀察後續狀況。對於拇趾外翻原因，林立透露是因小時候腳長大的速度跟不上換釘鞋的速度，硬擠才會導致的舊疾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言