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中職／林立闖紅燈險擦撞 曾總：判斷沒問題、溝通站位

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導

樂天桃猿林立昨天在「亮紅燈」情況下決定闖本壘，最終跑回這1分，總教練曾豪駒當下表情微妙，他表示，林立這個跑壘判斷沒有問題，「微妙是因為他差點撞到壘指。」也會再和日籍教練真喜志康永溝通站位。

昨役3局下，成晉敲出在左外野線邊落地的二壘打，一壘上的林立全速衝刺，進三壘未減速，全速朝本壘跑回這1分，但意外插曲是三壘指導教練當下是亮紅燈，且因站位尷尬差點上演衝撞紅綠燈，林立一邊揮手示意讓開，努力閃過教練，曾豪駒則是神色微妙，頭一歪、揮揮手，示意壘指的站位需要喬一下。

「選手的直覺，結果也是好的。」曾豪駒指出，林立當時有在注意接球者動態，「他覺得以他的速度可以進去，阿立的判斷是沒有問題。」

至於自己的微妙表情，曾豪駒說確實是三壘指導教練站位的問題，過去也有發生過，「那個角度可能要再溝通一下，如果撞到就沒有後面那一分。」

根據棒球規則6.01「妨礙守備、妨礙跑壘與捕手碰撞」第8條所述：「依裁判員之判斷，一壘或三壘指導教練碰觸或扶持跑壘員之身體，協助其回壘或離壘。」將以跑壘員妨礙守備被判出局。

林立昨天在5局跑壘時，因拇趾外翻的舊傷在踩壘時感覺不適因此先退場，今天也退出先發打線，先觀察後續狀況。對於拇趾外翻原因，林立透露是因小時候腳長大的速度跟不上換釘鞋的速度，硬擠才會導致的舊疾。

林立 曾豪駒 樂天桃猿

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