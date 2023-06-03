玉山盃／林柏濬飆速153公里 受林盛恩刺激拚旅外

新北市隊今天在玉山盃季軍戰以5：1擊敗台中市隊，「二刀流」林柏濬中繼2.2局拿下勝投，還飆出追平生涯最速的153公里球速，受到林盛恩旅美消息刺激，他也將目標設定旅外，未來要先提升均速。

林柏濬是在4局上接替先發的蕭齊，投完6局上後退場，被敲1安打另有2次三振無失分，林柏濬透露，當下想要把這場投完，「6局下打很多分，有空間繼續投，但教練說要換，自己是想多投一局，把體能拉長。」最後是孫易磊後援1局守住勝利。

回顧本屆玉山盃，林柏濬自認打擊、投球穩定度都還有進步空間，雖然四強戰4打數2安打有1分打點，不過林柏濬表示，先前遇到低潮，打擊時容易猶豫，母隊鶯歌工商教練王傳家也在球隊中，提醒自己把基本動作找回來。

雖然今天投出153公里球速，但林柏濬說：「只有1顆而已。」他認為近期準度、球速都有下滑，希望比賽結束後繼續調整，「想要均速可以在148、149公里左右」。

去年U18世界盃隊友林盛恩有望旅美並獲得百萬美元合約，同為二刀流好手，林柏濬說：「看到他這樣，自己也想要拚。」