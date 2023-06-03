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玉山盃／巨投蕭齊3.1局7K好想投滿 無緣爭冠誓言苦練

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒賽季軍戰，新北市隊先發投手蕭齊。圖／中華棒協提供
玉山盃青棒賽季軍戰，新北市隊先發投手蕭齊。圖／中華棒協提供

「我想投好投滿。」新北市隊「巨投」蕭齊今天在玉山盃青棒賽季軍戰繳出3.1局7K好投，在用球數僅53球時被換下，坦言自己還想繼續投，對於是否能入選國手則先不想太多。

197公分的蕭齊在季軍戰的壓制力跟身高一樣高，前3局局局飆K，第3局更是連3次三振，只不過4局上被敲安打後，又出現暴投、失誤，讓對手跑回追平分，再抓下1出局後，新北市隊決定換投。

退場時蕭齊表情不太滿意，而總教練蔡明堂也在場邊對他耳提面命，蕭齊表示，當下覺得自己可以守住局面，「這次盃賽最後一場，希望可以投好投滿，心情上是有難過，但還是尊重教練調度。」

今天三振連連，蕭齊自認沒作太多改變，不過牛棚練投時狀況不太好的變化球，比賽開打後反而投得很準，速球倒是因為天氣熱而有偏差。

玉山盃最後一次登板，蕭齊留下3.1局、7K、1次四壞保送，被敲2安失1分非責失的成績，開打前期望幫助球隊爭冠、拚進U18世界盃中華隊名單，最後季軍作收，至於國手資格，他說：「這不是我自己可以決定的。」

去年玉山盃蕭齊投不滿2局就退場，今年對屏東縣隊先發5局失1分拿下首勝，季軍戰也有亮眼表現，蕭齊表示：「這一年滿精彩的，經歷過低潮，學長帶我們拿下冠軍，自己也有突破，這兩點滿開心的。」

蕭齊所屬的穀保家商今年拿下過木棒聯賽、王貞治盃冠軍，差玉山盃無緣「大滿貫」，蕭齊表示：回去要再苦練，輸球的感覺很不好，大家會更努力，不想再輸了。」高二的他明年要當學長，「我不是High咖，要用場上表現去做到最好。」

玉山盃 穀保家商 王貞治盃

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