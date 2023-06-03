玉山盃／蕭齊3.1局7K領軍 新北打線後段爆發收季軍

玉山盃青棒賽季軍戰，新北市隊靠著投手壓制加上打線終於在後段爆發，單局攻下4分，以5：1擊敗台中市隊，這趟三連霸之旅以季軍作收。

新北市隊高二投手蕭齊開場大殺四方，前3局投出7次三振，不過4局上開局被汪凱崴敲出安打，又因暴投讓他站上二壘，接著呂承諺敲出的滾地球因游擊手失誤，反讓台中市隊跑回追平分。

蕭齊再抓到1出局後，新北市隊決定換上林鉑濬接手，蕭齊總計投3.1局，用了53球，有7次三振，被敲2安打，丟掉1分非責失分。

新北市隊2局下就先靠著何品室融內野安打加上推進，2出局後攻占二壘，宋柏翰再敲出中間穿越安打得分，只不過這2支安打後，打線沉寂；5局下邱鑫敲出全隊第3安，但二壘跑者拚本壘，被中外野手張皓崴長傳阻殺在本壘前。

6局下新北市隊終於突破，安打、失誤、安打，在1出局後攻占滿壘，何品室融觸身球擠回超前分，張士群再補上左外野安打，加上外野手追不到球，一口氣清空壘包，單局攻下4分。