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棒球／本季首轟出爐 林子偉連5場敲安手感燙
台灣好手林子偉今年重返美國獨立聯盟長島鴨隊，今天首打席就開轟，敲出兩分砲是本季首轟，也是連續5場敲安，只不過球隊最終仍以6：7輸給蘭開斯特巡迴表演者隊（Lancaster Barnstormers）。
林子偉今天先發第8棒、二壘手，2局上從泰勒（Brent Teller）手中敲出一發右外野兩分砲，幫助長島鴨隊以3：2逆轉；不過後面3個打席，林子偉依序是三振、三振、內野飛球出局，總計4打數1安打、2分打點，打擊率為2成92。
林子偉今年賽季從28日首戰開始，當時3打數無安打，下一場代跑出賽獲得1打數也沒敲安，不過接下來5場比賽場場安打，累計7場共24打數敲出7支安打，全壘打、二壘安打、三壘安打各1，有4分打點還有盜壘成功，打擊數據表格快填滿。
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