中職／罕見雙方都「吐分」 吉力吉撈雙響砲賜兄弟3連敗

「龍象大戰」今天兩軍都見證短暫進袋的分數消失，味全龍隊李凱威因跑在線內被判妨礙守備，該play跑回的3分都不算，中信兄弟隊江坤宇則是小球迷「助攻」全壘打，經重播認定是球迷的手套伸進場內、改判為二壘打，龍隊終場以6：2贏球取得3連勝，兄弟則是3連敗。

兄弟推出「美美」鄭浩均先發，投4.1局失4分，吉力吉撈．鞏冠1局上先敲陽春砲，第2局再掃兩分砲，開賽就帶給對手迎頭痛擊。

鄭浩均5局上一出局後再現亂流，連續被敲3安，林辰勳在滿壘時選到保送，擠回龍隊的第4分，兄弟在此時換上魏碩成接手，一登板先三振曾傳昇，下一棒李凱威打向投手正面，魏碩成接球後傳一壘打在李凱威身上發生暴傳，後續回傳也出錯，龍隊原已一口氣跑回3分，但兄弟總教練彭政閔此時上場確認是否妨礙守備。

裁判會議後，主審蘇建文透過麥克風宣布，李凱威跑在三呎線內、因妨礙守備出局，後續跑壘員得分皆不算，該局從4分大局變成只剩1分。

兄弟躲過一波4分大局，6局下趁著鋼龍不穩，陳文杰滿壘選到保送，一度追近到2：4，但龍隊7局上再攻下2分擴大差距，包括林智勝代打敲安，以及兄弟一壘手許基宏傳本壘的失誤賠上1分。

龍隊由鋼龍先發6局失2分（責失1分），拿下本季第8勝，持續在勝投榜上獨走。