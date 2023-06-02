中職／龍隊單局4分變1分 李凱威一線之隔變妨礙守備
味全龍隊從單局4分變1分，差距只有一線之隔，李凱威擊出的投手正面滾地球，雖讓中信兄弟隊投手魏碩成發生暴傳，但他因跑在三呎線內側，形成妨礙守備，自動出局，龍隊在這個play跑回的3分也都不算數。
兩軍今天在澄清湖棒球場交手，兄弟推出「美美」鄭浩均先發，吉力吉撈．鞏冠1局上先敲陽春砲，第2局再掃兩分砲，開賽就帶來迎頭痛擊。
鄭浩均5局上K掉劉基鴻後再現亂流，連續被敲3安打，林辰勳在滿壘時選到保送，擠回龍隊的第4分，兄弟在此時換上魏碩成接手，一登板先三振曾傳昇，下一棒李凱威打向投手正面，魏碩成接球後傳一壘打在李凱威身上，導致一壘手許基宏，後續回傳也出錯，龍隊原已一口氣跑回3分，但「恰總」此時上場確認是否妨礙守備。
裁判會議後，主審蘇建文透過麥克風宣布，李凱威妨礙守備出局，後續跑壘員得分皆不算，該局從4分大局變成只剩1分，魏碩成成功「拆彈」。
兩隊打完前5局形成4：1，龍隊由勝投王鋼龍先發，兄弟2局下詹子賢一壘打、陳文杰二壘打串聯，攻占一、三壘，因龍隊捕手林辰勳捕逸奉送1分。
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