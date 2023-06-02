中職／羅力現身桃園球場 快遞自傳給「嘉義戴先生」

傳奇洋投羅力近期重返台灣，今天現身桃園球場，為昔日戰友們加油，還有一項快遞任務，幫捕手戴培峰送來自己的自傳。

悍將上周末舉辦「L39end」主題日，羅力再次踏上寶島，同時也為自傳「完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路」返台的他，本周還有打書行程，明天將有一場新書分享會，與台灣球迷見面，也暢談在台灣10年的心路歷程。

有趣的是，上周羅力的賽前球迷會上，人還在二軍、化名「嘉義戴先生」的戴培峰來電，羅力向他表達「快點見面」，戴培峰則當場討書、還要他簽名，羅力雖然應允、但要他自己上來拿。

悍將今天作客桃園球場，戴培峰已隨隊一軍，羅力則在賽前一身輕便現身，依約把書交到戴培峰手上。

戴培峰在羅力的自傳中也沒缺席，羅力稱初識戴培峰時，就看到他有具備好捕手的許多條件，包括接捕能力、臂力、對比賽的解讀能力，唯一缺乏的就是自信。他看著戴培峰一路成長，「培峰憑藉著自身的努力，不斷精進自己，，2022年球季對他而言是破繭而出的一年，在我看來，培峰已經是聯盟最好的捕手了。」