快訊

再爆第四起性騷案…民進黨工讀生被約泡湯 上司竟冷回：那妳推掉就好

蘋果新品狂發…下周WWDC發表會恐是「史上最長」 首款MR頭戴裝置細節搶先看

發現有異樣…何孟樺爆民進黨性騷第3案 哽咽發聲：當初是我鼓勵同仁上報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／翁瑋均澳職「補課」影響正規賽季？曾總：結果論

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊投手翁瑋均。中央社
樂天桃猿隊投手翁瑋均。中央社

樂天桃猿隊出賽名單消失已久的投手翁瑋均，今天終於出現在二軍賽場上，面對台鋼雄鷹隊先發投5局僅被敲1安打、無失分，總教練曾豪駒今天也有在關注他的登板，「期待他盡快調整好，加入一軍戰力。」

翁瑋均曾是猿隊倚重的先發戰力，2020年先發20場、取得9勝，從2021年季中浮現的骨刺問題長期困擾，導致他的出賽銳減。

翁瑋均去年在一、二軍合計投38局，去年底到今年初前往澳職補出賽局數，共出賽9場（6場先發）、33.2局，取得4勝1敗、防禦率3.48，但隨之而來的卻是新賽季的疲勞問題，本季直到今天才展開首場實戰。

季後轉戰澳職「補課」，卻影響到正規賽季，如今看來是否本末倒置？曾豪駒表示，以現在的狀況去評斷是結果論，「當初會有這個安排，是因為他的投球局數不多，去延長他的出賽，選手本人也有意願。」他也坦言，「後續有問題，這是我們必須要接受的，也會給他一點時間去調整。」

翁瑋均 曾豪駒 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿2人異動 宋嘉翔遇瓶頸下二軍「整理」

中職／142球之戰壓垮猛威爾？葉總沒答案但想到翁瑋均

中職／「一球郭」再現 郭嚴文連100打席無保送嚇到總仔

中職／曾豪駒讚揚林立歸隊首轟 坦言對決龍隊打得緊繃

相關新聞

中職／「不像我投的」 146公里的指叉好到曾峻岳都嚇到

富邦悍將隊曾峻岳不斷突破自我，前役投出現場測速146公里的指叉球，又快又會跑，連他自己都嚇到，不僅投手教練郭勇志問他那顆...

玉山盃／「會被咬一口」與台東爭冠 桃園教頭不敢大意

玉山盃青棒賽四強戰桃園市隊以5：0擊敗台中市隊，明天與台東縣隊爭冠，桃市總教練吳柏宏提高警戒，「不能給他們機會，給他們機...

中職／翁瑋均澳職「補課」影響正規賽季？曾總：結果論

在樂天桃猿隊出賽名單消失已久的投手翁瑋均，今天終於出現在二軍賽場上，面對台鋼雄鷹隊先發投5局僅被敲1安打、無失分，總教練...

中職／戴培峰隨隊先觀察揮棒 超速歸隊？丘總笑答張育成才快

富邦悍將隊捕手戴培峰今天隨隊出現在桃園棒球場，但還不會即刻歸隊，總教練丘昌榮表示，今天先現場看看他的練習狀況，會有比較明...

中職／桃猿2人異動 宋嘉翔遇瓶頸下二軍「整理」

樂天桃猿隊今天陣容2人異動，捕手宋嘉翔、投手范柏絜下二軍，空缺升上嚴宏鈞、王志煊。宋嘉翔經歷暴衝的季初後逐漸暴露缺失，教...

經典賽／正式卸下國家隊兵符 栗山英樹：每場比賽都永生難忘

日本武士隊以全勝姿態得到2023年世界棒球經典賽冠軍，總教練栗山英樹今天確定卸任總教練，他今天在記者會感謝球員的貢獻及球迷的支持。 栗山監督為了籌組「最強武士隊」，親自飛到美國招募大谷翔平、達比

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦