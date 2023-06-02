中職／翁瑋均澳職「補課」影響正規賽季？曾總：結果論

在樂天桃猿隊出賽名單消失已久的投手翁瑋均，今天終於出現在二軍賽場上，面對台鋼雄鷹隊先發投5局僅被敲1安打、無失分，總教練曾豪駒今天也有在關注他的登板，「期待他盡快調整好，加入一軍戰力。」

翁瑋均曾是猿隊倚重的先發戰力，2020年先發20場、取得9勝，從2021年季中浮現的骨刺問題長期困擾，導致他的出賽銳減。

翁瑋均去年在一、二軍合計投38局，去年底到今年初前往澳職補出賽局數，共出賽9場（6場先發）、33.2局，取得4勝1敗、防禦率3.48，但隨之而來的卻是新賽季的疲勞問題，本季直到今天才展開首場實戰。

季後轉戰澳職「補課」，卻影響到正規賽季，如今看來是否本末倒置？曾豪駒表示，以現在的狀況去評斷是結果論，「當初會有這個安排，是因為他的投球局數不多，去延長他的出賽，選手本人也有意願。」他也坦言，「後續有問題，這是我們必須要接受的，也會給他一點時間去調整。」