中職／「不像我投的」 146公里的指叉好到曾峻岳都嚇到

富邦悍將隊曾峻岳不斷突破自我，前役投出現場測速146公里的指叉球，又快又會跑，連他自己都嚇到，不僅投手教練郭勇志問他那顆球，還有隊友自嘲：「你指叉比我直球還快」。

5月31日悍將隊以10：6擊敗統一獅隊之戰，曾峻岳9局登板，8球演出三上三下，最後一打席面對邱智呈僅用3球飆K，最後一球為144公里的指叉球，位移之大，讓曾峻岳當場露出燦爛笑容，一邊用手比畫重現軌跡，好心情都寫在臉上。

「沒什麼，只是一顆指叉球。」曾峻岳聽到要聊這一球，心情還是雀躍，他在那場登板前已經休了5天，擔心狀況會不好，「結果好到我自己都嚇到，不像是我自己投的。」

曾峻岳指出，自己嚇到的點是現場球速顯示146公里，超過原先指叉極速144公里，加上掉的幅度也滿大。

這球不只引起球迷討論，曾峻岳說：「郭教練問說，那顆是不是指叉，我說對。」牛棚左投藍愷青則是得知是指叉球後說：「丟那麼快～你的指叉比我的直球還快」，曾峻岳則是回他「對不起」，藍愷青最快球速142公里。

曾峻岳今年花了許多心思在鑽研變化球，是因體認到不足，「去年的我，變化球不好啊！覺得真的還需要精進自己。」加上考慮到經典賽提前開機，今年在直球球速上的突破，他說自然就好，但希望變化球可以更得心應手。