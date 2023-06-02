玉山盃／「會被咬一口」與台東爭冠 桃園教頭不敢大意

玉山盃青棒賽四強戰桃園市隊以5：0擊敗台中市隊，明天與台東縣隊爭冠，桃市總教練吳柏宏提高警戒，「不能給他們機會，給他們機會就會咬你一口。」

桃市今年預賽才以5：0擊敗過台東縣，又是連5屆打進冠軍戰，為何如此警戒？吳柏宏解釋，台東球隊從以前到現在都是如此，不能輕易給出機會，「一開始就要壓制住他們。」

尤其是今天台東縣隊才以3：2擊敗挑戰三連霸的新北市隊，陣中快腿不少，吳柏宏也指出，腳程會是對手的優勢，也會針對此點特別研究，「他們教練團跟球員都滿大膽的，不會害怕失敗，揮棒、戰術都很大膽去做。」

桃園市隊今天靠著先發投手邱立璿投2局被敲1安、中繼左投林孟佶接手投5局也被敲1安，聯手完封對手，林孟佶拿下勝投，另有5次三振。

吳柏宏表示，安排邱立璿先發就是對他有信心，不過才高一難免緊張，從投球協調性、專注力看起來有點放不開，所以當機立斷換投。