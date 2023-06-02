玉山盃／球探在看有壓力 王念好開轟吐悶氣

玉山盃青棒賽四強戰桃園市隊以5：0擊敗台中市隊，2投聯手完封很重要，王念好突破僵局的陽春砲更耀眼，他也透露先前受到選秀影響表現不理想，終於敲出本屆賽事第一支長打一吐悶氣。「努力這麼久，在大賽證明自己」。

桃園市隊今年由平鎮高中、北科附工組成聯隊，王念好今年將從北科附工畢業，早早宣告將挑戰中職選秀，也被評為具有首輪實力甚至上看狀元，玉山盃前段在台體大的賽事，王念好出賽時場邊就有球探在關注，壓力隨著而來。

「多少有影響。」王念好表示，自己因為力求表現，反而沒有表現好，「前面3場比賽，自己認為不及格，後來聽教練的話，就照自己的方式去打。」

今天擔任第六棒、三壘手的王念好全場3打數2安打，第1局在得點圈有人時敲出飛球出局，但4局下立刻突破低潮，在天母棒球場轟出左外野全壘打，6局下更是以一支二壘打帶動單局4分攻勢。

「悶很久才敲第一支長打。」王念好談到這支高三第三轟時表示：「球進來沒有猶豫，確實擊球，原本以為是高飛球，沒想到越飛越遠。」

總教練吳柏宏透露，昨晚練習結束後，王念好自己又進行揮棒練習，王念好則說，那是與自己對話，「加練是自我反省，告訴自己放開來打，做你該做的。」

吳柏宏也表示，球隊對他期望很高，一開始將他排在第四棒，但打起來沒那麼自然，所以將棒次往後移，「感覺是有收到效果，他有放開來打，球隊也比較容易贏球。」