中職／戴培峰隨隊先觀察揮棒 超速歸隊？丘總笑答張育成才快

富邦悍將隊捕手戴培峰今天隨隊出現在桃園棒球場，但還不會即刻歸隊，總教練丘昌榮表示，今天先現場看看他的練習狀況，會有比較明確的答案。

戴培峰在季初比賽時揮棒造成右手掌鉤狀骨折，3月31日動刀，5月24日開始在二軍出賽，近兩場都擔任先發捕手，今天則是已經隨隊出現在桃園。

悍將昨天降下洋投艾普勒，空缺先升上野手葉子霆，今天也會先發出賽；另一洋投安得勝今天傳接後會再安排出賽時間。

至於戴培峰重返一軍會在何時？丘昌榮表示，畢竟戴培峰離開一軍已有一段時間，今天看完他的練球狀況會比較明確，「但他現在身體都是正常。」丘總進一步指出，「他在二軍有出賽、有打live BP（實戰投打練習），守備部分操作三個禮拜以上了，這部分比較沒有問題，主要是揮棒的部分，但二軍回報和看影片都是正常。」

被問到戴培峰的回歸速度是否算快，丘昌榮笑答：「哪有快？張育成比他慢（開刀），都開始在打了。」他指出，戴培峰當初預估的復原時間為2到3個月，目前算是進度上。