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玉山盃／王念好開轟 桃園完封台中連5年爭冠
中職選秀熱門王念好今天在玉山盃青棒賽展現自己，四強戰對台中市隊先轟出突破僵局的陽春砲，6局下的長打更點燃4分攻勢，率領球隊以5：0贏球，桃園市隊連5年晉級冠軍戰，明天對手是初次晉級的台東縣隊。
王念好今天在天母棒球場的四強戰，前3局雙方以0：0戰平，4局下王念好第一個上場打擊，就從台中市隊先發投手鍾亦恩手中敲出左外野全壘打，一發陽春砲先馳得點。
6局下王念好又是率先敲出二壘打，接著靠推進上三壘，張趙紘適時安打敲回1分打點，胡孟智保送後，曾聖安敲安再添1分，之後又出現保送變滿壘，黃天賜的滾地球雖然造成1出局，但二壘手暴傳讓桃園市得到2分。
而桃園市隊投手群壓制下，只讓台中市隊打線敲出2支安打，締造完封。
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