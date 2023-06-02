玉山盃／杜禹鋒面對選秀壓力 1安3盜守備有表現

玉山盃青棒賽台東縣隊長杜禹鋒4強攻守有表現，單場1安、3盜壘，4局滿壘用守備替球隊瓦解危機；二壘手杜禹鋒今年要挑戰選秀，他也希望可以面對壓力、拚U18國手資格。

玉山盃青棒賽台東縣隊今天4強與新北市隊交手，隊長杜禹鋒先發打1棒、守二壘，首局獲得觸身球保送、盜上二壘，靠著滾地球上到三壘，配合雙盜壘戰術跑回球隊第1分。

杜禹鋒3局敲出安打、跑出個人單場第3盜，今天總計3打數敲出1支安打，跑出3次盜壘成功，有1次三振；2局下新北市隊得點圈有人，布陣站位擋下可能的安打，4局下滿壘局面，後退接下高飛球幫助球隊守住可能掉分危機。

台東縣隊總教練陳峰岳表示，杜禹鋒具有領袖氣質，無論場上或者場下都可以帶領球隊，杜禹鋒攻守跑整體性佳，天生球感和敏捷很好。

杜禹鋒今年畢業將挑戰中職選秀，他表示可能因此太過想要表現，此次玉山盃前半段表現不算理想，教練團也一直鼓勵，球探不會只看一次盃賽，會長期觀察表現，希望他面對壓力、放手表現。

可以在4強擊敗大魔王等級的強隊新北市隊，杜禹鋒表示情蒐幫助很大，透過情蒐站位守下很多可能會形成安打的球；身為隊長，在比賽過程中也會適時提醒隊友，像是今天敲出勝利打點的黃柏元，也有適時鼓勵他專注當下，果然一棒建功。