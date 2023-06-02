經典賽／正式卸下國家隊兵符 栗山英樹：每場比賽都永生難忘

日本武士隊以全勝姿態得到2023年世界棒球經典賽冠軍，總教練栗山英樹今天確定卸任總教練，他今天在記者會感謝球員的貢獻及球迷的支持。

栗山監督為了籌組「最強武士隊」，親自飛到美國招募大谷翔平、達比修有、鈴木誠也等球星，他也選進日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar）讓日本隊戰力更上一層樓。他在經典賽的調度也備受球迷稱讚，包括讓努特巴爾擔任開路先鋒、相信養樂多重砲村上宗隆，以及大膽啟用年輕投手，日本最終順利拿下暌違14年的經典賽冠軍。

日本奪冠後栗山就曾表示將退休，他和日本武士隊的合約在5月31日到期，如今也舉辦卸任記者會，讓他表達感激之情，「我對擔任日本武士隊總教練一職心懷感激，也感謝球迷們的支持。最終拿下冠軍，也稍微向世人展現前人傳承下來的日本棒球優點，如果能使孩子體會到棒球的樂趣，我會很高興。」

「這段不到一年的時間，我每天都在思考、為WBC努力，也見到各式各樣的人，很感謝有這段非常拼命的時光，我想今後很難有這麼充實的日子」栗山說。

有媒體提問本屆賽事最深刻的比賽是哪場？栗山的答案是「每一場比賽」。栗山解釋，「首輪對上中國和捷克，對方都展現頑強又努力的拚勁，讓我感觸良多，所以每場比賽都有它的意義，奪冠那一刻雖然重要，但每場比賽都令我永生難忘。」

栗山也感謝子弟兵對國家隊的貢獻，並期待他們能成為棒球傳教士，「我覺得他們都比我更懂怎麼做，他們一定能做得很好。」栗山最後表示，「我今後也會支持日本棒球，繼續幫大家加油。」