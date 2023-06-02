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玉山盃／台東7盜突破新北 開心擊敗「大魔王 」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒賽四強戰，台東縣隊以3：2險勝晉級隊史首次的冠軍戰。記者蘇志畬／攝影
玉山盃青棒賽四強戰，台東縣隊以3：2險勝晉級隊史首次的冠軍戰。記者蘇志畬／攝影

新北市隊的三連霸之路被台東縣隊斬斷，今天玉山盃青棒賽四強戰，台東縣隊以3：2險勝晉級隊史首次的冠軍戰，7次盜壘動搖衛冕軍防線，總教練陳峰岳透露，有觀察到對方的捕手傳球弱勢，也開心擊敗「本屆大魔王」。

台東第一分就是在1局上靠著雙盜壘拿下，6局上的超前分是扎實兩支安打敲回，7局上則是首名打者敲安上壘後，立刻盜上二壘，最終也跑回追加分。

陳峰岳表示，自家球員快腿不少，加上也觀察到對方捕手傳球沒那麼好，因此發動不少純盜壘戰術，「7局上也是觀察到這點，才會一開始就盜壘。」台東縣隊今天7次三振，開路先鋒杜禹鋒就占了3次，陳峰岳指出，杜禹鋒是球隊領袖，會主動要求大家。

玉山盃青棒賽四強戰，台東縣隊杜禹鋒盜上二壘。記者蘇志畬／攝影
玉山盃青棒賽四強戰，台東縣隊杜禹鋒盜上二壘。記者蘇志畬／攝影

6局上敲回超前分的黃柏元是二年級生，陳峰岳指出，外野手黃柏元在這屆賽事前段沒打得太好，但是守備很穩定，考量到新北市隊可能敲出較多飛球，因此外野手以守備好的優先，「他也是我們重點培養人物」。

陽崧儒今天先發4.2局，被敲4支安打另有4次四壞保送，但僅失1分，李育朋中繼1局無失分拿下勝投，王浩臣0.2局掉1分、陽益政0.2局無失分，守住勝利。

台東縣隊贏球後闖進冠軍戰，興奮程度猶如奪冠，陳峰岳表示，今年新北市隊陣容整齊，又有林盛恩在，是本屆大魔王，「所以球員表現比較興奮，前面雖然落入敗部，但也鼓勵球員不一定是壞事，多打2場反而可以調整，我們球員就是遇強則強。」

玉山盃

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