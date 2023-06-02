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玉山盃／黑馬躍出！台東隊史首闖冠軍戰 斷新北衛冕夢

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒賽四強戰，4局下守住危機的台東縣隊球員衝上場歡呼。記者蘇志畬／攝影
玉山盃青棒賽四強戰，4局下守住危機的台東縣隊球員衝上場歡呼。記者蘇志畬／攝影

112年玉山盃青棒賽今天在天母棒球場舉行四強戰，台東縣隊首局就靠雙盜壘戰術跑回1分，新北市隊雖在5局下追平，但靠著黃柏元6局上的超前安打，以3：2拿下勝利，隊史第一次打進玉山盃冠軍戰，新北市隊則無緣衛冕。

台東縣隊首局開路先鋒杜禹鋒就因觸身球上壘，之後盜上二壘、推進上三壘，2出局後馬承恩也獲得四壞保送，此時大膽啟用雙盜壘戰術，成功跑回1分。

新北市隊遲遲未能添分，就連4局下面對無人出局、滿壘，還是得不了分，不過5局下2出局、一壘有人，林佳緯敲出打到全壘打牆頭彈回場內的二壘安打，送回追平分。

這一棒將台東縣隊先發投手陽崧儒打退場，不過新北市後續未能添分，陽崧儒投4.2局被敲4安、失1分，無關勝敗。

玉山盃青棒賽四強戰，台東縣隊陽崧儒。記者蘇志畬／攝影
玉山盃青棒賽四強戰，台東縣隊陽崧儒。記者蘇志畬／攝影

6局上換台東縣隊在2出局後發起攻勢，曾顯恩先敲出左外野安打，黃柏元再補上一支右外野深遠二壘打，一棒超前比數；7局上新北市隊雖然換上林盛恩把守無人出局、一壘有人局面，但台東縣隊仍靠馬承恩敲出內野安打，再添1分。

6局下新北市再次形成滿壘，不過這次在2出局後，也未能攻陷陣地；7局下最後反攻新北市隊在1出局、一二壘有人時，林鉑濬敲安打回1分，但遭後援登板的陽益政壓制，還是無法跨越分差，就此落敗，挑戰三連霸之路中斷。

台東縣隊過去在玉山盃最佳成績拿下過3次季軍，分別是94年、108年，109年與新北市並列，今天擊敗新北市隊後，第一次打進冠軍戰。

玉山盃

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