中職／獅猿爭季冠軍現分水嶺 「魯閣榜」各據兩種第一

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聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊本季已4場單場攻下10分以上，居5隊之冠。本報資料照片
統一獅隊本季已4場單場攻下10分以上，居5隊之冠。本報資料照片

前兩名的直接交鋒，昨天由統一獅隊以10：3擊敗樂天桃猿隊，獅隊在上半季爭冠已握有2.5場勝差，兩軍在一項數據上顯現明顯的分水嶺，全聯盟本季至今共有11場單隊攻下10分以上的比賽，而獅隊的4場排名第一，猿隊則在「被」攻下10分以上的場次領跑。

獅隊本季戰績開低走高，「三鬼」合體是最大關鍵，蘇智傑找回強打本色，3成64打擊率、51支安打都居排頭，林安可則以8轟雄踞全壘打王寶座，從「梅花2」陳傑憲獨撐大梁到牌面有3張「2」，加上「雙老」陳鏞基的20分打點、胡金龍的39安都排在隊內第2，帶動獅隊猛攻一波波。

獅隊本季至今已有4場攻下10分以上的比賽，居5隊之冠，接著是中信兄弟隊3場，樂天桃猿及富邦悍將隊都是2場。味全龍隊還掛蛋，本季單場最多得分為9分。

若換個角度看被對手攻下10分以上的場數，猿隊昨役已是本季第5場，占了近半數，目前已賽39場為5隊最少，總失分191分卻是最多，平均每場失4.9分；接著是龍隊的3場，另外3隊都是1場。

單場攻下10分以上的場數

統一獅隊 4場

中信兄弟 3場

富邦悍將 2場

樂天桃猿 2場

被對手攻下10分以上的場數

樂天桃猿 5場

味全龍 3場

富邦悍將 1場

統一獅 1場

中信兄弟 1場

樂天桃猿 富邦悍將 統一獅

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