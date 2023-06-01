快訊

非台大！泰晤士2023年世界大學影響力排名「這校」奪第24名台灣最佳

T1聯盟／奪MVP不自滿 阿巴西：要比以前更厲害

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝亞軒獲得年度進步獎。記者季相儒／攝影
謝亞軒獲得年度進步獎。記者季相儒／攝影

高中沒打HBL，讓新北中信特攻「黑豹」阿巴西一度懷疑自己的籃球路，不過從UBA打出知名度、T1聯盟第一個賽季奪下年度新人王，今天頒獎典禮更獲得壓軸大獎「年度最有價值球員」，讓阿巴西笑開懷，直稱今年是身為籃球員「最開心的一年」。

阿巴西最先接觸的運動是跆拳道，就讀泰山高中才接觸正規籃球訓練，但起步晚加上高三超齡，讓他高中三年都沒登上HBL男甲殿堂，直到進入世新大學才展現驚人爆發力。

第一個職業賽季拿下新人王，阿巴西自知還有許多不足，休賽季特別赴美訓練，針對個人動作全面加強，急停跳投和拋投技能都增進不少，進攻更全面下締造單場52分的聯盟紀錄，最終更助特攻奪下隊史首冠，圓了籃球生涯從沒完成的冠軍夢。

今年從隊友林韋翰、上季MVP蔣淯安夾擊中脫穎而出獲獎，阿巴西喊完開心就正色說，心態不會改變，仍會持續努力成長，「要比以前更厲害，場上經驗、觀念都要加強。」已取得本土身份的他很期待之後在中華隊繼續進步，讓自己不斷提升。

和阿巴西同期的射手謝亞軒，今年也獲得最佳進步獎肯定，同樣入選中華隊的他說：「很期待和國內最好的球員一起成長，想從他們身上挖西東西，希望個人再突破，迎接新賽季。」

今天穿著粉色西裝出席頒獎典禮的謝亞軒透露，菜鳥年曾因外界聲音造成低潮，一度胖了5公斤，今年心態有很大轉變，得失心不像過去那麼重，將團隊勝利放在第一位，加上融入特攻本季主推的歐陸球風，才造就成熟許多的自己。

阿巴西獲得年度最有價值球員。記者季相儒／攝影
阿巴西獲得年度最有價值球員。記者季相儒／攝影
阿巴西獲得年度最有價值球員和人氣王兩項大獎。記者季相儒／攝影
阿巴西獲得年度最有價值球員和人氣王兩項大獎。記者季相儒／攝影

阿巴西 新北中信特攻 謝亞軒

延伸閱讀

T1聯盟／沒拿年度MVP不打緊 林韋翰：想再拿FMVP

圖輯／T1聯盟頒獎典禮 新北中信特攻成最大贏家

T1聯盟／阿巴西奪年度最有價值球員 特攻成最大贏家

T1聯盟／特攻林韋翰、阿巴西夾擊 蔣淯安拚連霸年度MVP

相關新聞

中職／鷹俠台南球場首轟滿33年 第1700轟落在朱育賢

樂天桃猿隊今天作客台南球場，「朱哥」朱育賢4局上面對獅隊洋投克維斯，轟出中外野兩分砲，本季第6轟出爐，剛好也是台南球場歷...

中職／5月狂人揭曉 蘇智傑、陳仕朋獲投打月MVP

中華職棒5月MVP揭曉，統一獅隊蘇智傑鬼神般表現拿下單月打擊MVP，相隔兩年、生涯第三次，投手單月MVP則由投出本季首次...

T1聯盟／奪MVP不自滿 阿巴西：要比以前更厲害

高中沒打HBL，讓新北中信特攻「黑豹」阿巴西一度懷疑自己的籃球路，不過從UBA打出知名度、T1聯盟第一個賽季奪下年度新人...

中職／轉戰獅隊首轟出爐 林益全迎接生涯第206轟超開心

「神全」林益全從富邦悍將隊改披統一獅戰戰袍，今天終於在第21場出賽出現首轟，3局下面對猿隊先發投手陳克羿轟出中外野兩分砲...

女棒亞錦賽／中華隊不敵日本屈居亞軍 9月前進世錦賽

2023年亞洲女子棒球錦標賽今天在香港落幕，中華隊在冠軍賽以3：8不敵日本隊，雖然屈居亞軍，仍獲今年世界女子棒球錦標賽預...

中職／台鋼雄鷹隊徽徵選 「旭日鷹雄」奪人氣獎

台鋼雄鷹隊明年將加入中職一軍，新軍重要的「隊徽徵選競賽」投票截止，通過初選的100件作品經過24天的網路票選，最終「人氣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦