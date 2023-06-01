T1聯盟／奪MVP不自滿 阿巴西：要比以前更厲害

高中沒打HBL，讓新北中信特攻「黑豹」阿巴西一度懷疑自己的籃球路，不過從UBA打出知名度、T1聯盟第一個賽季奪下年度新人王，今天頒獎典禮更獲得壓軸大獎「年度最有價值球員」，讓阿巴西笑開懷，直稱今年是身為籃球員「最開心的一年」。

阿巴西最先接觸的運動是跆拳道，就讀泰山高中才接觸正規籃球訓練，但起步晚加上高三超齡，讓他高中三年都沒登上HBL男甲殿堂，直到進入世新大學才展現驚人爆發力。

第一個職業賽季拿下新人王，阿巴西自知還有許多不足，休賽季特別赴美訓練，針對個人動作全面加強，急停跳投和拋投技能都增進不少，進攻更全面下締造單場52分的聯盟紀錄，最終更助特攻奪下隊史首冠，圓了籃球生涯從沒完成的冠軍夢。

今年從隊友林韋翰、上季MVP蔣淯安夾擊中脫穎而出獲獎，阿巴西喊完開心就正色說，心態不會改變，仍會持續努力成長，「要比以前更厲害，場上經驗、觀念都要加強。」已取得本土身份的他很期待之後在中華隊繼續進步，讓自己不斷提升。

和阿巴西同期的射手謝亞軒，今年也獲得最佳進步獎肯定，同樣入選中華隊的他說：「很期待和國內最好的球員一起成長，想從他們身上挖西東西，希望個人再突破，迎接新賽季。」