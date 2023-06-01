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中職／轉戰獅隊首轟出爐 林益全迎接生涯第206轟超開心
「神全」林益全從富邦悍將隊改披統一獅戰戰袍，今天終於在第21場出賽出現首轟，3局下面對猿隊先發投手陳克羿轟出中外野兩分砲，幫助獅隊拉大比數差距，他也露出開心笑容。
林益全2009年從悍將前身興農牛隊展開生涯，今天首次以獅隊球員身分開轟，從菜鳥球季開始連續15季都有全壘打紀錄，生涯累積206轟仍居史上第3，前兩名是林智勝301轟、張泰山289轟。
林益全去年在悍將出賽74場，只有1支全壘打，寫下個人單季最少轟紀錄，今年球季打了1/3，已經追平去年產量；值得一提的是，這兩支全壘打都出現在台南球場，上一轟是去年9月14日，從獅隊洋投羅昂的手中轟出陽春砲。
獅隊打完前5局暫以4：2領先，林益全擔任第6棒指定打擊，首局揮出1分打點安打，3局下追加兩分砲，成為球隊領先重要人物。
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