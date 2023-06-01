中職／鷹俠台南球場首轟滿33年 第1700轟落在朱育賢

樂天桃猿隊今天作客台南球場，「朱哥」朱育賢4局上面對獅隊洋投克維斯，轟出中外野兩分砲，本季第6轟出爐，剛好也是台南球場歷年第1700轟紀錄，成為中職開打34年來，首座出現這個數字的球場。

獅、猿戰開打前，台南球場累積1698轟，「神全」林益全3局下從猿隊先發投手陳克羿的手中，轟出中外野兩分砲，轉戰獅隊首轟出爐，也是生涯第206轟，仍居史上第3。

獅隊打完前3局4：0領先，朱育賢4局上回敬兩分砲，成為史上第9位生涯達到150轟的球員，台南球場也是中職首座達成1700支全壘打紀錄的球場。

台南球場首轟是1990年（中職元年）6月2日，三商虎隊洋砲鷹俠寫下紀錄，味全龍隊投手張見發成為苦主；第1千轟出現在2012年5月27日，當時效力獅隊的張泰山締造紀錄，砲轟Lamigo桃猿隊黃中辰。