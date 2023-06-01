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棒球／林子偉獨盟3安猛打拚機會 三壘打、盜壘初開張
旅美台將林子偉力拚重返美職，今年球季加盟獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊尋找機會，今天敲出3安猛打賞，包括本季第一次的三壘安打、盜壘成功，只不過球隊最終以7：8輸給約克革命隊。
林子偉今天先發第8棒、二壘手，首打席敲出外野飛球出局，4局下安打開張，更展現腳程成功盜上二壘，只不過後面打者都出局，無緣跑回分數。
6局下林子偉作為首名打者率先敲出三壘安打，靠隊友滾地推進跑回球隊第3分，7局下林子偉再敲出中外野安打，帶有1分打點，追近到4：8落後；8局下球隊再添3分，只不過9局下包括林子偉飛球出局在內，沒能追加分數，就以1分差飲恨。
林子偉總計5打數敲出3安打，打擊率上升到2成94，有1分打點、1分得分，以及本季第一次的盜壘成功、第一支三壘安打。
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