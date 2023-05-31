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中職／沒中計！高國麟代打滿貫砲 生涯2支追平聯盟紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊高國麟代打敲出滿貫砲，生涯第2發代打滿貫砲追平聯盟紀錄。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國麟代打敲出滿貫砲，生涯第2發代打滿貫砲追平聯盟紀錄。圖／富邦悍將隊提供

沒中滿壘計，統一獅隊5局上2次失誤送上的無人出局滿壘大禮，富邦悍將隊牢牢握在手中，李宗賢安打、高國麟代打滿貫砲，一口氣攻下5分，加上申皓瑋2分砲，單局猛攻7分，反以7：3超前。

悍將前面丟掉3分都跟失誤有關，5局下換獅隊出狀況，二壘手陳重廷失誤讓人上壘，接著林哲瑄敲安，池恩齊短打推進，捕手林岱安想抓三壘卻傳短，失誤形成滿壘，接著李宗賢一支右外野安打得分，高國麟代打敲出左外野滿貫砲，一棒逆轉比數。

這是高國麟本季第2轟，也是悍將本季第一發滿貫砲，截至今天賽前，悍將面對滿壘時30打數6安打，打擊率2成整，其中有3支二壘打，但全壘打還是0。

高國麟去年球季最後一轟就是史上罕見的代打再見滿貫砲，生涯累積2發代打滿貫砲追平中華職棒史上最多，原紀錄保持人為時報鷹李聰富，他的兩發代打滿貫砲都在1996年敲出。

後續王正棠敲安延續攻勢，胡智爲連抓2個出局數眼見要回穩，又遭到申皓瑋狙擊，被敲出中外野的2分砲，這是申皓瑋本季第5轟；胡智爲生涯首次單局掉7分，不過其中僅3分責失。

統一獅 富邦悍將 高國麟 李宗賢

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