玉山盃／台東縣王宇翔未來性佳 飆147公里破生涯最快

玉山盃全國青棒錦標賽台東縣今天晉級4強，投手于智權、王宇翔一起完封對手，其中「火球男」王宇翔是球隊積極培養的球員，也是球探注意對象，今天更突破生涯最快達147公里。

台東縣今天以5比0擊敗嘉義縣，先發投手于智權用57球投5局，僅被敲出1支安打，送出4次三振，沒有失分奪下勝投；接著後援投手王宇翔用24球投2局，沒有被敲出安打，出現1次保送，送出2次三振，同樣無失分，2任投手聯手完封對手。

台東縣總教練陳峰岳表示，二年級的王宇翔是球隊積極培養的投手，「他今天表現不錯，他有一顆幅度比較大的曲球做搭配，也可以搶好球數，整體效果都不錯。」陳峰岳也指出，王宇翔今天飆出他生涯最快的147公里球速，是球速剛猛型的選手，且還在持續進步中，是各大球探注意的球員。

王宇翔原本的武器球是快速的滑曲球，不過最近又新練了2種縱向球路，包括變速球、指叉球，陳峰岳期盼王宇翔未來準度再提升，之後能擔任先發投手的角色。

王宇翔則認為，其實自己還可以更好，像是投球動作、球速，「覺得自己還不只這樣，希望可以突破150公里。」王宇翔是從高一才開始練投，沒想到一練就展現天賦，投出144公里的球速。未來他除了想再提升球速，也希望身材可以再更壯碩一點。

幫助球隊打進4強，王宇翔說：「很不可思議，因為我們是單一球隊而已。」談到下一場要對到新北市隊，王宇翔很期待，「因為強度比較高，如果投得好，可以展現自己。」

先發投手于智權則感謝隊友第1局就打下分數，緩和自己的緊張，雖然中間一度遇到大雨暫停，不知道如何調整，但在教練提醒下，後來也找回感覺。談到自己的隊友王宇翔，于智權笑說：「他太猛了、太扯了，隨便丟就有135（公里）以上。」