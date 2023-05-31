玉山盃／台東縣摘4強門票 教頭：近年留住人才發展漸佳

玉山盃全國青棒錦標賽今天進行敗部冠軍戰，台東縣5比0擊敗嘉義縣，成功晉級4強。今年台東體中成績優異，總教練陳峰岳表示，主要是近年台東積極留住人才，發展愈來愈好。

台東縣1局上就展開攻勢，杜禹鋒敲出安打後，出現2次保送形成滿壘，林浩震再觸擊帶有1分打點；4局上台東縣靠著3支安打、1次保送、1次失誤，攻下3分大局奠定勝基；5局上再添1分保險分，終場台東縣就以5比0奪勝，取得4強門票。

以台東體中組成的台東縣今年成績優異，包括木棒聯賽摘下季軍為隊史最佳，王貞治盃也名列第3，這次玉山盃又前進4強。台東縣總教練陳峰岳表示，這幾年東體發展愈來愈好，因為留在台東打球的國中選手愈來愈多，不管是曝光度、資源都愈來愈好。

陳峰岳指出，在縣政府幫忙下，台東積極留住人才、向下扎根，「我們自己也有國中部，成績也算不錯，國中部當班底，還有其他本縣國中，像是卑南國中、泰源國中等，好的選手也會升到我們這裡來，這幾年戰力都不錯。」

陳峰岳也強調，台東體中的教練在訓練上很努力、很用心，今年的高三主力都是從高一培養到現在，幾個高二球員也有頂替起來。

台東縣將在6月2日與強敵新北市隊交手，陳峰岳表示，「確實是一場硬戰，但我們對穀保、鶯歌都有打過，而且我們是單一球隊，彼此熟悉是我們的優勢，默契很好，教練也對選手很了解，到時候全隊將會傾巢而出、全力搶勝。」