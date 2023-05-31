玉山盃／台中市晉級4強將對決桃園市 王奕翔解決危機增信心

玉山盃全國青棒錦標賽今天進行敗部冠軍戰，台中市在第3局攻下關鍵2分，加上後援投手王奕翔改變心態、不在意球速之後順利守下領先，終場以2比1擊敗高雄市，晉級4強。

今天在三重棒球場進行的A組敗部冠軍戰，台中市在3局上靠著對方發生失誤後展開攻勢，陳亭瑋敲出二壘安打送回1分後，汪凱崴再敲安打帶有1分打點；5局下高雄市追回1分，不過最終台中市還是守下危機，以2比1險勝高雄市，順利晉級4強。

台中市先發投手陳奕祥投2.2局被敲出1支安打，沒有失分；接著高一的王奕翔接手投4.1局，被敲出5支安打，送出4次三振，失掉1分，奪下勝投。

談到會提前將先發投手換下，賽後台中市總教練蔡青峰表示，主要是陳奕祥上高中才剛當投手，「看起來前3局對方都在打他的變化球，因為他的變化球只有慢的而已，當下只有2分領先，我覺得可以讓控球比較好、變化球比較準確的投手下去投。」

王奕翔雖然有碰到危機，但最後還是成功守下來，蔡青峰指出，王奕翔唯一的缺點是太在意自己球速，丟完後就會看後面計分板球速多少，「我覺得要灌輸他們觀念，球要丟得進去、讓對方打不好，而不是速度，基本上他每看一次都是壞球。」

王奕翔則表示，前面上去投時比較在意球速，主要是自己太急，但經過教練提醒後就順順地丟進去給對手打，效果也是好的。談到今天幾次遇到危機，王奕翔說：「其實很緊張，但就照著捕手的暗號走。」玉山盃經過幾場「拆彈成功」經驗，他表示，現在比較有信心了。

能晉級4強，王奕翔說：「很開心呀，整個球隊都很嗨，4強就是我們的目標，很開心我們達到了，下一場就盡全力。」下一場將面臨強隊桃園市，蔡青峰說：「就盡全力，說真的能打到這裡算不錯了。」