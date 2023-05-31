日職／曾有意來台打球 傳古巴重砲迪斯派回鍋軟銀
軟銀雖目前仍暫居洋聯第3，但洋砲貧打的問題相當嚴重，因此球團決定和古巴36歲老將迪斯派（Alfredo Despaigne）簽約，最快在交流賽結束後加入球隊。
迪斯派在日職羅德、軟銀打拚共9季，累積184轟，曾在2017年拿下洋聯全壘打王、打點王。2022年球季結束後迪斯派未獲得軟銀續約，他今年3月第4度披上古巴國家隊戰袍，到台灣打經典賽預賽，展現頂尖打擊實力，令球迷印象深刻。他當時表示不排除來台打球，經典賽結束後則回古巴聯盟維持狀態。
迪斯派去年在軟銀出賽89場，打擊率2成69，14轟、40分打點。軟銀今年保留另一位洋砲葛維斯（Freddy Galvis），並簽下新洋砲霍金斯（Courtney Hawkins）和阿斯圖迪略（Willians Astudillo），結果3人表現都不理想，軟銀成為日職12隊唯一沒有洋砲敲過全壘打的球隊。
軟銀目前團隊全壘打數28支，洋聯倒數第2，僅優於羅德隊。日媒指出軟銀陣中缺乏一名強力右打，備受期待的正木智也和砂川理查表現都不如預期，因此期盼迪斯派能成為打線救世主。
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