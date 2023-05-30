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中職／張志豪閃過觸身換四壞 兄弟11局完成驚天逆轉

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊張志豪。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊張志豪。圖／中信兄弟隊提供

澄清湖棒球場今天上演神奇戰役，比分從樂天桃猿隊7：0、9：5領先，打到中信兄弟隊5局打完已追成9：9追平，廝殺到延長11局，張志豪在滿壘局面的打席，先是「閃」過一顆再見觸身球，但仍靠再見四壞保送，助兄弟以10：9完成驚天逆轉。

兄弟今天啟用新洋投金安「開箱」結局慘烈，1.1局被敲8安打、失7分都是責失分，第2局單局核爆6分，包括馮健庭的陽春砲、生涯首轟。

兄弟以0：7落後開局展現韌性，3局下展開反撲，岳東華、江坤宇的安打開路，游擊手馬傑森的失誤先讓兄弟溜回第1分，詹子賢的兩分打點二壘打、張志豪兩分砲，單局灌進5分。

郭嚴文4局上敲出兩分砲，讓兩軍再度回到4分差，但兄弟第5局攻勢再起，雷法開局讓連4棒上壘，該局先丟掉1分，未取得出局數、留下滿壘退場，許峻暘接手，許基宏先敲高飛犧牲打，江坤宇的安打一棒掃回2分打點追平，雷法最終先發4局失9分（責失5分），與金安一樣無關勝敗。

江坤宇不僅敲出追平安打，還有多次關鍵美技，包括9局上將林立眼看就要穿越的滾地球撲接攔下，傳一壘完成刺殺，擋下猿隊的超前分，兩隊以9：9纏鬥到延長賽。

陳禹勳把關的11局下，王威晨先敲安打、犧牲觸擊推進二壘，猿隊選擇故意四壞保送詹子賢，兄弟則是換上福來喜代打敲安、形成滿壘，張志豪面對直朝自己而來的球驚險閃過，但下一秒就露出扼腕的表情，這球沒形成再見觸身，仍以再見保送畫下句點。

中信兄弟隊游擊手江坤宇。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊游擊手江坤宇。圖／中信兄弟隊提供

張志豪 江坤宇

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