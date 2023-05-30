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中職／悍將3外野手輪流開鍋「煮粥」 猛獅豪取5連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊守備誤事，3位外野手輪流發生2次守備瑕疵、1次守備失誤。本報資料照
富邦悍將隊守備誤事，3位外野手輪流發生2次守備瑕疵、1次守備失誤。本報資料照

富邦悍將隊3位外野手輪流展示守備錯誤示範，讓好不容易追平的戰局又走向崩盤，統一獅隊6局下把握悍將守備連續出錯攻下2分，終場以6：5贏球、取得5連勝，在王座上越坐越穩。

悍將先發投手江國豪投5局失4分，第3局碰到危機，陳傑憲安打、林子豪保送之後，中外野手申皓瑋的守備判斷搞事，原先計分板已顯示為失誤，隨後改為安打，讓蘇智傑賺到一支帶有打點的二壘打，胡金龍高飛犧牲打、林安可安打各挹注1分打點，獅隊反以3：1領先。

兩軍後續都有分數進帳，悍將靠林澤彬6局上的適時安打、掃回2分，才剛以4：4平手，但外野守備再度扯後退，6局下右外野手王正棠的守備瑕疵，先讓林靖凱跑出二壘打，左外野手蔡佳諺也跟進失誤，讓獅隊攻占二、三壘，隨後捕逸先送分，林子豪的滾地球再為獅隊添保險分，取得6：4領先。

獅隊洋投羅昂先發5局已用100球，被敲5安打，因李宗賢、王正棠的陽春砲丟掉2分，帶著4：2領先退場、最終無關勝敗，賽後防禦率1.89退居第2，悍將江少慶以1.82重返排頭。

此役另類焦點是李宗賢相隔971天開轟，卻不是穿著自己的球衣，他因沒帶球衣、依規定遭聯盟罰款1萬，穿上日籍打擊教練垣內哲也的球衣上場，首局首打席就敲陽春砲。

李宗賢 林子豪

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