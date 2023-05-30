亞洲盃女棒／複賽台灣不敵日本 教頭評價不差

亞洲盃女子棒球賽超級循環賽複賽首戰，台灣與日本隊交手，台灣隊投手群沒能壓制日本打線，終場以1比12吞敗；儘管輸球，但總教練黃明輝認為投手群表現不差，「如何搶下第3個好球是關鍵」。

2023年亞洲盃女子棒球賽在香港舉行，台灣預賽依序擊敗中國、印度、香港取得分組第1晉級，今天超級循環賽（Super Round）複賽首戰與另外一組的分組第1名日本隊交手。

日本隊1局上靠著安打、盜壘、暴投攻占三壘，再靠著保送、犧牲觸擊先拿下1分，台灣隊1局下追分，陳曉梅二壘打、再靠著安打、日本隊守備失誤追回1分。

台灣隊投手群壓不住，2局上被日本隊攻下3分，3局上再掉1分，5局上日本隊靠著單局7支安打，一口氣攻下7分，台灣隊追分不及吞敗。

台灣隊今天先發投手為陳郁霈，總計投2局被敲4支安打，投出2次保送，失掉4分責失分、承擔敗投，陳琪蓉中繼投1局失1分，陳頎棻接手投1.1局被敲4支安打，投出1次保送，失掉5分責失分，謝鈺瀅後援投0.2局失掉2分責失分。

台灣隊總教練黃明輝表示，今天整體看起來守備的穩定度和日本隊還是有一段差距，投手部分其實沒有太大的問題，都能搶到好球數，但日本隊打者太難纏，無法在搶到兩好球之後輕鬆解決他們，「如何搶下第3個好球數、解決打者是關鍵。」

打擊部分今天雖然僅拿下1分，但黃明輝滿意三振率降低，也不斷鼓勵球員積極出棒，不要被對方輕易解決，今天打出去球的強度和飛行距離，跟預賽相比算是滿意，差別就在得點圈有人時缺適時一擊。

台灣隊複賽首戰吞敗，明天將與韓國隊交手，必須全力搶勝，才能保有爭冠資格。

亞洲盃女棒賽台灣須贏韓國 喊話冠軍戰向日本討回

亞洲盃女子棒球賽超級循環賽複賽首戰，台灣隊大比分差不敵日本隊，想要打入冠軍戰明天必須贏韓國，台灣隊總教練黃明輝直言感受到球員企圖心，也鼓勵球員「冠軍戰再討回來」。

2023年亞洲盃女子棒球賽在香港舉行，台灣預賽依序擊敗中國、印度、香港，取得A組第1晉級，今天超級循環賽（Super Round）複賽首戰與B組第1名日本隊交手。

台灣隊團隊雖敲出7支安打，但僅拿下1分，投手群沒能壓制日本隊打線，終場以1比12吞敗；日本隊預賽也是3戰全勝，今天再拿勝，提前確定晉級冠軍戰。台灣隊想要晉級冠軍戰，明天與韓國比賽必須拿勝。

台灣隊總教練黃明輝表示，今天賽前就可以感受到球員們想要贏日本的企圖心，從熱身做操到比賽，大家士氣都很高昂。

黃明輝也提到，今天不管輸日本多少分，明天比賽都要好好面對，保持高昂的鬥志，也勉勵球員們，「冠軍戰再碰到日本，我們再討回來」。

日本提前確定晉級冠軍戰，黃明輝也提到，如果冠軍戰再碰頭，策略就是要積極推進，不管是短打、打帶跑等，戰術都要確實執行，積極搶分才可以造成日本隊投手和守備的壓力。