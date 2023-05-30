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中職／兄弟雪上加霜 新洋投金安「開箱」1.1局慘失7分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊洋投金安下場。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投金安下場。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊新洋投金安的「開箱」慘烈，先發不滿2局，狂失7分，讓目前戰績仍居墊底的兄弟一開賽就陷入0：7的大幅落後。

象魔力因傷本季報銷，作為遞補戰力加入的金安，今天升上一軍先發，面對樂天桃猿隊，首打席就被林立敲出安打，兩出局後保送林泓育，郭嚴文補上安打，幫助猿隊先馳得點。

2局上，金安的危機還在加劇，開局連續讓5棒上壘，首位打者馮健庭先敲陽春砲，林立的二壘打、成晉一壘打皆帶有打點，K掉藍寅倫取得第1個出局數，但下一棒林泓育又是安打補刀，兄弟也在此時決定換投。

李吳永勤接手戰局，解決郭嚴文後，梁家榮、馮健庭後續還是安打連連，多失1分記在金安帳上。

金安先發1.1局、共用56球，合計面對13打席，被敲出8安打、失7分都是責失分，防禦率47.25。

中信兄弟隊洋投金安。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊洋投金安。圖／中信兄弟隊提供

馮健庭 林立

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