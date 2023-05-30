棒球／王志庭找回球速有望投入中職選秀 想投給媽媽看

具旅美資歷的24歲左投王志庭走過低潮，據了解有日職球隊招手，但王志庭僅表示，還是希望快點回到場上延續球員生涯，今年有望投入中職選秀，也想回到台灣投給媽媽看。

王志庭高中畢業後2017年底與美國職棒堪薩斯市皇家隊簽約、2018年展開旅美生涯，狀況調整最好的一年卻遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，苦等不到機會，王志庭2021年底被釋出，當時球團也透露，如果不是疫情，不會選擇這麼快釋出王志庭。

王志庭2021年披上國家隊戰袍參加U23世界盃棒球賽，預賽與多明尼加攸關晉級關鍵戰役，自請先發，助球隊拿下勝利，那場比賽投完後有5、6支美職球隊表明有興趣，但後來再出賽因為腳不舒服影響表現，與國外球隊的接洽沒有下文。

王志庭去年初也有加入業餘社會隊持續練球出賽，原本有考慮投入中職選秀，但當時碰到肩膀不舒服的狀況，丟球起伏大起大落，他直言：「當時很心急，也思考了很多，後來決定先調整好狀態，準備好了再挑戰。」

王志庭表示，肩膀不舒服的狀況不是需要動刀的傷勢，靠著復健治療恢復，目前已經完全沒有問題，訓練測速也有投到將近150公里。

據了解，也有日職球隊開出合約條件想要網羅，但考量生涯發展性，旅日應該不會是優先選項，王志庭沒意外的話會參加今年中職選秀。

等待這麼久的時間，王志庭直言是時候了，身體狀況已經調整好，也提到自己是單親家庭，媽媽從小就很支持他打球，「有機會也希望在台灣職棒舞台投給媽媽看」。

因為許久沒有實戰，不少球探對王志庭目前的狀況有疑慮，王志庭也有入選今年亞運培訓隊，預計6月1日報到展開集訓，他表示，目前的出賽進度安排，逐步拉高訓練強度，預計投入集訓3週後可以實戰出賽。