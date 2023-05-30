快訊

陸疾控中心前主任首證實：武漢病毒研究所曾被搜索 不應排除外洩可能性

立委選舉將對戰林飛帆 王鴻薇這樣回應

今早親自交給賴清德 郭台銘「和平宣言」內容曝：兩岸可在金門會談

棒球／王志庭找回球速有望投入中職選秀 想投給媽媽看

中央社／ 新北30日電
前旅美左投王志庭。記者蘇志畬／攝影
前旅美左投王志庭。記者蘇志畬／攝影

具旅美資歷的24歲左投王志庭走過低潮，據了解有日職球隊招手，但王志庭僅表示，還是希望快點回到場上延續球員生涯，今年有望投入中職選秀，也想回到台灣投給媽媽看。

王志庭高中畢業後2017年底與美國職棒堪薩斯市皇家隊簽約、2018年展開旅美生涯，狀況調整最好的一年卻遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，苦等不到機會，王志庭2021年底被釋出，當時球團也透露，如果不是疫情，不會選擇這麼快釋出王志庭。

王志庭2021年披上國家隊戰袍參加U23世界盃棒球賽，預賽與多明尼加攸關晉級關鍵戰役，自請先發，助球隊拿下勝利，那場比賽投完後有5、6支美職球隊表明有興趣，但後來再出賽因為腳不舒服影響表現，與國外球隊的接洽沒有下文。

王志庭去年初也有加入業餘社會隊持續練球出賽，原本有考慮投入中職選秀，但當時碰到肩膀不舒服的狀況，丟球起伏大起大落，他直言：「當時很心急，也思考了很多，後來決定先調整好狀態，準備好了再挑戰。」

王志庭表示，肩膀不舒服的狀況不是需要動刀的傷勢，靠著復健治療恢復，目前已經完全沒有問題，訓練測速也有投到將近150公里。

據了解，也有日職球隊開出合約條件想要網羅，但考量生涯發展性，旅日應該不會是優先選項，王志庭沒意外的話會參加今年中職選秀。

等待這麼久的時間，王志庭直言是時候了，身體狀況已經調整好，也提到自己是單親家庭，媽媽從小就很支持他打球，「有機會也希望在台灣職棒舞台投給媽媽看」。

因為許久沒有實戰，不少球探對王志庭目前的狀況有疑慮，王志庭也有入選今年亞運培訓隊，預計6月1日報到展開集訓，他表示，目前的出賽進度安排，逐步拉高訓練強度，預計投入集訓3週後可以實戰出賽。

王志庭 中職 選秀

延伸閱讀

中職／許基宏左腳開刀光速回歸 成兄弟本季第6人守一壘

中職／李多慧素顏更顯平民風 網卻驚：根本不是同一人

中職／5月MVP衝線 打者2人相爭、投手各擅勝場

中職／陳智弘接兄弟二軍教頭重培育 照彭政閔農場架構走

相關新聞

中職／日職一、二軍百轟加持 李宗賢沒帶球衣罰1萬開轟

來自打擊教練的加持，真的有用！富邦悍將隊李宗賢今天忘記帶球衣，穿著日籍打擊教練垣內哲也的球衣上場，首打席就開轟，這是他相...

中職／兄弟雪上加霜 新洋投金安「開箱」1.1局慘失7分

中信兄弟隊新洋投金安的「開箱」慘烈，先發不滿2局，狂失7分，讓目前戰績仍居墊底的兄弟一開賽就陷入0：7的大幅落後。

中職／許基宏左腳開刀光速回歸 成兄弟本季第6人守一壘

中信兄弟隊戰績低迷，以勝率4成44與富邦悍將隊並列墊底，今天在澄清湖棒球場作東、交戰樂天桃猿隊，迎接強棒回歸，昨天註冊的...

棒球／王志庭找回球速有望投入中職選秀 想投給媽媽看

具旅美資歷的24歲左投王志庭走過低潮，據了解有日職球隊招手，但王志庭僅表示，還是希望快點回到場上延續球員生涯，今年有望投...

玉山盃／新北隊長陳睦衡以身作則 找回優勢好表現

玉山盃青棒賽新北市隊陳睦衡接下隊長職務盼以身作則，今天上壘率百分百敲2安有2打點；陳睦衡前陣子經歷低潮有警覺，認真思考要...

玉山盃／孫易磊學千賀滉大指叉球 再拚U18想投給球探看

玉山盃青棒賽新北市隊先發投手孫易磊指叉球再進化，今天先發4.2局飆10K、好投壓制，日籍球星千賀滉大是孫易磊觀摩的對象，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦