玉山盃／新北隊長陳睦衡以身作則 找回優勢好表現

玉山盃青棒賽新北市隊陳睦衡接下隊長職務盼以身作則，今天上壘率百分百敲2安有2打點；陳睦衡前陣子經歷低潮有警覺，認真思考要找回打擊優勢，「理解自己很重要」。

玉山盃青棒賽新北市聯隊此次以穀保家商為主體加入鶯歌工商好手組成聯隊參賽，穀保陣中好手陳睦衡從高一開始就打木棒組的比賽，也是教練團期待未來接班中心棒次的好手，但從年初木棒聯賽開始，得點圈打擊率偏低是問題。

新北市隊教練團提到，得點圈打擊率偏低的問題，陳睦衡也很自責，教練團也曾思考是不是要調動棒次，很開心陳睦衡在玉山盃這2場的出賽，有克服這個問題，把自己好的一面展現出來。

陳睦衡今年暑假升上高三，此次教練團選定陳睦衡接任隊長，主要也是看重他從高一開始比賽經驗多，雖然領導能力還有進步的空間，但看到他很認真的學習，對他來說也是不錯的成長。

陳睦衡在玉山盃開打前2週腳有點不舒服，他坦言從去年底黑豹旗結束之後，木棒聯賽、東岸聯盟比賽，表現都不是很好，好不容易找回狀況，很擔心不能比賽，還好手感沒有受到太大的影響。

陳睦衡也提到，4月打東岸聯盟有場比賽單場吞下2次三振後隔天就沒有上場，當時很沮喪，「以前打擊是我最擅長的部分，好像突然忘記自己的優勢了」，從東岸聯盟打完很認真的思考、找問題，教練團也會適時提醒，「但自己理解自己也很重要」。

接下隊長重擔，陳睦衡表示當然會有壓力，但重要的是以身作則，用場上的好表現帶領大家，自評這一年來進步很多，更了解自己的機制，也希望此次比賽可以有好的表現。

新北市隊今天與高雄市隊交手，陳睦衡先發打3棒、守二壘，1局被觸身球保送，3局敲出安打延續攻勢，4局也有適時安打幫助球隊送回2分，上壘率百分百，單場2打數敲出2支安打，貢獻2分打點，率隊以6比0拿勝、晉級4強。