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玉山盃／孫易磊學千賀滉大指叉球 再拚U18想投給球探看

中央社／ 新北30日電
112年玉山盃全國青棒錦標賽新北市隊先發投手孫易磊指叉球再進化，30日出賽展現壓制力，總計用60球投4.2局，被敲出2支安打，投出10次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速約149公里，率隊以6比0拿勝晉級4強，也拿下勝投。 中央社
112年玉山盃全國青棒錦標賽新北市隊先發投手孫易磊指叉球再進化，30日出賽展現壓制力，總計用60球投4.2局，被敲出2支安打，投出10次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速約149公里，率隊以6比0拿勝晉級4強，也拿下勝投。 中央社

玉山盃青棒賽新北市隊先發投手孫易磊指叉球再進化，今天先發4.2局飆10K、好投壓制，日籍球星千賀滉大是孫易磊觀摩的對象，這一年重心往投手發展，也希望再拚U18國手讓球探看見。

112年玉山盃青棒賽新北市隊今天勝部與高雄市隊交手，新北市隊先發投手孫易磊展現壓制力，總計用60球投4.2局，被敲出2支安打，投出10次三振、沒有四死球保送，無失分，最快球速約149公里，率隊以6比0拿勝晉級4強、也拿下勝投。

孫易磊過往單場最多三振為6次，單場10K為生涯新高，教練團看見孫易磊的進步，認為決勝球指叉球發揮的很好，滑球搶好球的部分，好球率偏低比較可惜，但整體來說決勝球投得不錯，引誘球、直球速度、控球表現都很有水準。

教練團提到，孫易磊有不錯的球速，也持續協助他精進指叉球，這半年來看到很大的進步，從去年底黑豹旗開始就慢慢呈現出來，今天表現又更好。

孫易磊表示，過去雖然有投指叉球，但是投得沒有這麼好，近期教練團協助調整，平時也會看日籍球星千賀滉大的投球影片學習，「我們指叉球的出手和旋轉方式很像」。

孫易磊設立旅外目標，他知道U18世界盃是重要的舞台，去年入選U18世界盃棒球賽代表隊，但擔任打者比較多，今年雖然打擊也會練，但重心有偏向投手發展，慢慢找到投球的策略，透過比賽測試，希望再度入選U18世界盃代表隊，讓投球好表現也讓球探看見，爭取旅外機會。

球速 千賀滉大 玉山盃

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