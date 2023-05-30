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玉山盃／劉勝倫中繼化解危機 率台中搶勝保生機

中央社／ 新北30日電
玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊30日與新竹市隊交手，台中市隊終場以5比2拿勝、保住晉級生機，再1勝就取得4強門票。圖為台中市隊贏球擊掌慶祝。 （中華民國棒球協會提供）中央社
玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊30日與新竹市隊交手，台中市隊終場以5比2拿勝、保住晉級生機，再1勝就取得4強門票。圖為台中市隊贏球擊掌慶祝。 （中華民國棒球協會提供）中央社

玉山盃青棒賽敗部賽事台中市隊今天與新竹市隊交手，台中市隊劉勝倫中繼1.2局無失分化解失分危機、拿下勝投，台中市隊終場以5比2拿勝、保住晉級生機，再1勝就取得4強門票。

112年玉山盃全國青棒錦標賽敗部賽事台中市隊今天與新竹市隊交手，新竹市隊2局上靠著接連2支安打先馳得點，台中市隊2局下靠著安打、暴投、滾地球扳平比數。

新竹市隊3局上1人出局林泓弦敲出三壘打，台中市隊換上劉勝倫中繼登板，先投出觸身球保送，但穩住陣腳，製造雙殺化解失分危機。

台中市隊3局下抓準新竹市隊投手群有狀況，靠著單局4次保送、1支安打，攻下3分、超前比數，4局下再靠著陳亭瑋三壘打、張皓崴內野安打再添1分保險分。

台中市隊投手劉勝倫今天中繼用25球投1.2局，被敲出1支安打，投出3次四死球、沒有失分，拿下勝投。

台中市隊總教練蔡青峰表示，今天團隊安打數雖然不多、投手群壞球率也偏高，但守備幫了很大的忙，對方也給了很多機會，才能夠拿下關鍵勝利。

劉勝倫球速雖然不是特別突出，但蔡青峰表示，劉勝倫的球尾勁好、很會跑，只要想辦法攻擊本壘板兩側的位置，破壞打者的平衡，仍可以展現很好的壓制力。劉勝倫今年高三，生涯最快球速約143公里，今年畢業也打算挑戰中職選秀。

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