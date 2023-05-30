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棒球／未來之星交流戰 12隊6月5日開打

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
2023台灣未來之星棒球邀請賽，將安排中職二軍與業餘球隊競賽，發掘未來明日之星。中職二軍教練團出席。記者曾原信／攝影
2023台灣未來之星棒球邀請賽，將安排中職二軍與業餘球隊競賽，發掘未來明日之星。中職二軍教練團出席。記者曾原信／攝影

未來之星棒球邀請賽今年由6支中職二軍和6支業餘球隊交手，台鋼雄鷹隊首度參戰，總教練洪一中期望面對陌生球隊的機會成為選手成長養分，他也直言目前的雄鷹與一軍確實還有一段距離，「老實講，每個位置都還不是很成熟。」

這項賽事過去3度舉辦，去年統一獅隊二軍靠張翔的再見滿貫砲擊敗富邦悍將隊二軍奪冠；今年從10隊擴大為12隊，因應雄鷹成為中職第6隊，也找6支業餘球隊與會，6月5日開打，為期13天38場交流賽、每天進行3場，職業、業餘各球隊互不交手，以達到交流目的。

儘管對戰強度不比一軍，但洪一中認為機會難得，「面對很多陌生投手，這是很好學習機會，看他們在完全不知道情況下怎麼反應。」

雄鷹明年就要升上一軍，盤點麾下戰力，洪總坦言與一軍仍有段距離，接下來還有選秀、洋將等補強機會，針對明顯戰力不行的位置，會朝即戰力補強；他明白告訴選手，「明年能不能在一軍，要看你下多少苦心。」

此外，亞洲職棒冠軍爭霸賽今年復辦，限定1999年後出生或進職棒未滿3年，雄鷹隊陣中多是符合條件的選手，但「能見度」相對較低；被問到麾下選手有沒有想要推薦給亞冠賽教頭陳金鋒，洪總表示，不會去影響他的選擇，但若有提出人選詢問，一定會提供意見，「有需求，我一定全力配合。」

洪一中 台鋼雄鷹 富邦悍將 統一獅 陳金鋒

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