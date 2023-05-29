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玉山盃／劉宇翔超前安竹市搶勝 蹲捕擋球待加強

中央社／ 台北29日電
玉山盃新竹市(圖)擊敗屏東縣。 玉山盃臉書
玉山盃新竹市(圖)擊敗屏東縣。 玉山盃臉書

玉山盃青棒賽敗部賽事，新竹市今天與屏東縣交手，捕手劉宇翔敲出超前比數安打，率隊以5比4拿勝、保住晉級生機，劉宇翔去年重回捕手位置，教頭評價擋球能力是加強重點。

112年玉山盃青棒賽敗部賽事，新竹市隊今天與屏東縣隊交手，屏東縣隊1局下靠著保送、犧牲觸擊、任以謙二壘打先馳得點。

新竹市隊3局上追分，靠著接連安打攻占滿壘，滿壘時劉宇翔關鍵安打，一棒送回2分幫助球隊翻轉戰局，再靠著安打、滾地球多添2分，新竹市隊3局打完4比1領先。

屏東縣隊4局下靠著李秉澤三壘打追回1分，再靠著高飛犧牲打將比數追至3比4落後，新竹市隊6局上闕鈞宇適時安打添分，屏東縣隊6局下靠著失誤、盜壘、安打追回1分，但追分不及吞敗淘汰。

新竹市隊捕手劉宇翔今天守備上雖然有漏球，但用打擊幫助球隊，單場2安2打點，總教練黃郁倫表示，劉宇翔打擊很有力量，跟球的節奏也很好，捕手守備方面還可以加強，阻殺還不錯，但擋球能力還差了一點。

劉宇翔國小曾經當過捕手，後來轉往二壘，去年底因為球隊捕手不足，自告奮勇回到捕手位置，也認為捕手位置未來如果要挑戰職棒比較有競爭力，最欣賞的球員是日職球星甲斐拓也，因為他傳二壘阻殺很好。

新竹市隊今天先發投手朱柏翰投4局被敲4支安打，投出1次三振、2次四壞保送，失掉3分責失分，拿下勝投。

玉山盃 甲斐拓也

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